Formule 1 GP des États-Unis
Ferrari dévoile une livrée inspirée de ses dessins techniques pour Austin
Ferrari a présenté une livrée spéciale conçue avec HP pour le Grand Prix des États-Unis.
Lydia Mee
Publié: 22 oct. 2026, 05:20
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Photo de : Ferrari
Ferrari a dévoilé une livrée unique pour le Grand Prix des États-Unis, disputé ce week-end sur le Circuit des Amériques.
Créé avec son sponsor titre HP, le design reprend des croquis et des illustrations façon dessin technique sur le fond blanc du capot moteur et autour de l'entrée d'air.
"Cette livrée célèbre le parcours qui mène d'une idée à sa concrétisation", explique Silvia Cavallaro, responsable des couleurs et des finitions chez Ferrari. "Chaque Ferrari naît de la créativité, de croquis et d'une expertise technique, bien avant que la voiture ne rejoigne la piste."
"Grâce à notre collaboration avec HP, nous avons pu donner vie visuellement à ce processus et raconter une histoire qui met en lumière le savoir-faire et l'innovation à l'origine des performances."
Les motifs ont été reproduits à l'aide de la technologie d'impression HP Latex, tandis que le concept a été développé avec le Ferrari Design Studio. Stefano Luparia, spécialiste des nouveaux concepts automobiles chez Ferrari, a expliqué que le principal défi consistait à adapter les illustrations à une monoplace de course.
"Le développement de cette livrée spéciale pour Austin a présenté de nombreux défis, tant sur le plan créatif que technique", a-t-il déclaré.
"D'un côté, nous devions transformer le concept élaboré avec le Ferrari Design Studio en une solution concrètement applicable, en l'adaptant aux surfaces complexes de la voiture et à ses contraintes aérodynamiques."
"De l'autre, nous avons travaillé en étroite collaboration avec HP pour introduire des technologies d'impression innovantes, jamais utilisées auparavant dans ce type d'application. Mon rôle consistait à coordonner et à valider tous les aspects techniques du projet, afin de garantir que nos objectifs de performance soient respectés et que la livrée soit correctement appliquée sur les voitures pour le Grand Prix des États-Unis."
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