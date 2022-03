Ferrari a modifié son plancher à Bahreïn

Charger le lecteur audio

À Sakhir pour les essais hivernaux, quelques nouveaux éléments intéressants sont apparus sur la Ferrari F1-75 dans le but de gagner en performance mais aussi de régler le phénomène de marsouinage dont quasiment tout le plateau a souffert à Barcelone.

La monoplace de Maranello présente désormais une virgule qui dépasse le bord d'attaque de l'entrée du tunnel sous le plancher (flèche blanche ci-dessous). Cela aidera à ordonner le flux d'air passant sur le fond plat et au niveau du châssis.

On ne sait pas s'il s'agit d'une évolution qui était programmée, d'une mesure corrective née des conclusions des premiers essais, ou de quelque chose que l'écurie a rapidement développé pour gagner en performance après avoir étudié les concepts de la concurrence.

Sur ce dernier point, on sait que Ferrari peut se montrer redoutable, à l'image de la solution de double splitter qui a été développée très rapidement entre la présentation de l'Aston Martin AMR22, où elle a été repérée, et la présentation de la F1-75 survenue un peu plus tard.

Le plancher de la Ferrari F1-75.

Dans le même temps, une nouvelle solution a été trouvée à l'arrière de la monoplace rouge, où l'équipe a modifié une fois de plus le bord du plancher.

Elle avait déjà apporté quelques changements à Barcelone, avec une petite découpe et une extension en forme de languette juste devant le pneu arrière.

En guise d'extension, et sur la base de ce que nous avons vu dans d'autres équipes lors des premiers essais, Ferrari a ajouté une "ailette de bord" détachée du corps principal du plancher et maintenue par une série de supports métalliques qui sont également inclinés pour induire la direction de flux d'air voulue.

L'écurie italienne a également ajouté un support métallique pour empêcher le plancher de heurter le sol lorsque la charge est trop importante, atténuant ainsi les effets néfastes du marsouinage.

Il s'agit d'un élément que toutes les écuries devraient prochainement introduire, peut-être même dès le Grand Prix de Bahreïn, dans le cadre d'une initiative de la FIA visant à résoudre les difficultés rencontrées par tous les concurrents.

