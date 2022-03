La FIA pourrait autoriser les renforts de plancher au GP de Bahreïn

Charger le lecteur audio

Avec le retour de monoplaces conçues autour du concept d'effet de sol, la question de la rigidité du plancher allait quoi qu'il arrive être essentielle. En effet, si les écuries parviennent à faire se plier suffisamment les bords tout en passant les tests FIA, cela pourrait contribuer à renforcer l'effet de sol en "scellant" les tunnels sous la monoplace et en favorisant leur fonctionnement.

Toutefois, le marsouinage, qui est un décrochage aérodynamique causé par une trop grande proximité entre la voiture et le sol à pleine charge, empêche les structures de trop jouer avec la limite tant qu'une solution durable n'est pas trouvée. Aussi, certaines d'entre elles, dont Mercedes, ont utilisé des éléments pour rigidifier leur plancher. La problématique devient encore plus complexe quand la question du poids des voitures (particulièrement critique cette année) s'en mêle puisque l'ajout de ces renforts a pour conséquence d'alourdir encore les F1.

S'exprimant sur le sujet, alors qu'une hausse prochaine de la limite de poids de 3 kg supplémentaires est attendue, Ross Brawn, le manager sportif de la Formule 1 a déclaré sur F1 TV : "Je pense que la rigidité du plancher sera un thème important, c'est certain. C'est toujours un sujet important. Et quand il y a un nouvel ensemble de règles, les équipes commencent à comprendre quelles zones sont sensibles du point de vue de la rigidité."

Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W13

"Il y a une zone très évidente, la rigidité de l'aileron arrière : si vous pouvez garder votre aileron dans la bonne position dans les virages à vitesse moyenne, mais qu'il s'affaisse lorsque vous êtes en ligne droite, vous perdez de la traînée, tout le monde le sait."

Le technicien britannique a également rappelé que la FIA était particulièrement active sur ce sujet lors de cette pré-saison : "Mais la sensibilité de ces planchers n'est pas encore totalement comprise. Je pense que la FIA s'en occupe avec des tests de charge et de rigidité, car rien n'est jamais infiniment rigide. Donc dire que le plancher doit être rigide ne veut rien dire. Il s'agit de définir des paramètres de charge et de déflexion et de dire que c'est ce qui nous semble acceptable. Et la FIA est bien engagée dans cette voie pour le moment."

Brawn a suggéré que les renforts seront autorisés par la FIA pour le Grand Prix de Bahreïn (du 18 au 20 mars) mais sans être imposés comme moyen de passer les tests de rigidité. "Je pense que ce qui va être introduit avant la course est un nouveau renfort sur le plancher pour essayer de gagner en rigidité. Parce que les équipes qui ont eu des problèmes de marsouinage, en partie à cause de la difficulté à maintenir un plancher suffisamment rigide, veulent en fait que ce dernier soit plus rigide, car une partie du marsouinage vient de la flexion du plancher. C'est donc un autre élément qu'ils doivent gérer."