Les Formule 1 vont prendre 3 kg de plus

Les monoplaces de 2022 ne sont pas au régime. Alors que le poids (voiture et pilote inclus) était de 752 kg l'an dernier, la nouvelle réglementation prévoyait de passer à 795 kg. Une augmentation due aux nouveaux dispositifs de sécurité ainsi qu'aux pneus 18 pouces, introduits cette année. Pourtant, la majorité des écuries ne sont pas parvenues à flirter avec ce palier.

La cause inattendue de cette prise de poids est la nécessité de renforcer le fond plat à effet de sol, qui s'est avéré plus vulnérable et plus flexible que les années précédentes. À Bahreïn, le patron sportif de la F1, Ross Brawn, a admis que les écuries faisaient face à une tâche plus compliquée que prévue.

"C'est devenu évident qu'il serait compliqué de se rapprocher du palier avec ces voitures", déclarait le Britannique sur F1 TV. "Il y a beaucoup de nouveaux éléments de sécurité après le terrible accident qui s'est déroulé à Spa en F2 il y a quelques années, celui de [Romain] Grosjean, ainsi qu'un ou deux autres. Donc la limite de poids, ou plutôt le poids des voitures, a été augmenté."

Alors que les écuries doivent compter chaque dépense à cause du plafond budgétaire, une augmentation du palier de 795 kg a été demandée. Cette modification doit désormais être approuvée par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

"J'imagine que tout le monde est au-dessus du poids", exprimait Toto Wolff, patron de Mercedes. "Tout le monde cherche à savoir à quel point ses concurrents sont au-dessus du poids, c'est pour cela qu'une petite augmentation a été accordée. Pour nous, c'est le jeu de réduire le poids. Ce qui rend les choses différentes aujourd'hui, c'est le plafond budgétaire, qui a été abaissé. Mais tant que la règle est la même pour tout le monde, qu'il y ait une réduction du poids ou non, nous sommes d'accord avec cela."

Mattia Binotto, patron de Ferrari, estime que l'augmentation de 3 kg est un bon compromis. "Tout d'abord, nous ne devons pas oublier que ces voitures sont beaucoup plus lourdes que celles de l'an dernier", rappelle l'Italien. "Je pense qu'augmenter le poids n'est jamais bon pour le sport et la vitesse. Donc il y a eu des discussions pour augmenter ce poids de 3 kg. Je pense qu'il s'agit d'un bon compromis pour toutes les équipes. Mais je ne crois pas qu'il faille augmenter plus, car comme l'a dit Toto, nous sommes dans un milieu très compétitif. À l'avenir, j'estime que nous devrions réduire le poids, pas l'augmenter."

Le directeur de l'autre écurie basée en Italie, Franz Tost, a déclaré que les équipes avaient eu du mal à concevoir leur nouveau bolide au niveau du poids attendu. "Bien sûr, c'est toujours compliqué, c'est une réglementation complètement nouvelle", explique le patron d'AlphaTauri. "Ces voitures sont très compliquées, et tout concevoir pour tomber sur la limite de poids est un exercice très, très difficile. Et comme nous l'avons vu, presque toutes les écuries, ou plutôt la plupart d'entre elles, sont au-dessus. Le compromis que nous avons trouvé est bon."

"C'est aussi une question de coûts", complète l'Autrichien. "Réduire le poids coûte très cher. Et comme nous avons un plafond budgétaire, je pense que la manière dont cela a été décidé est un bon compromis pour toutes les écuries."