Ferrari n'a "pas besoin d'un numéro 1 ou d'un numéro 2 à ce stade"

Après avoir redoré son blason en 2021 grâce à cinq podiums, deux pole positions et surtout la troisième place au championnat constructeurs, Ferrari espère renouer avec la victoire la saison prochaine. La Scuderia mise principalement sur le fait d'avoir rapidement basculé l'essentiel de ses ressources sur la future réglementation technique. L'entrée dans cette nouvelle ère pourrait grandement bousculer la hiérarchie en 2022 et l'écurie italienne comptera également sur un duo de pilotes qu'elle considère comme un atout majeur.

Avec Carlos Sainz et Charles Leclerc, Ferrari se félicite de disposer de deux pilotes qui collaborent intelligemment et sans rivalité. Et si le scénario vient à les propulser dans la lutte pour le titre mondial, cela se fera dans un premier temps avec un statut identique, sans leader désigné.

"Concernant les pilotes, comme nous l'avons souvent dit, je crois que c'est la piste qui dictera les choses", prévient le directeur de Ferrari, Mattia Binotto. "La priorité est toujours l'équipe, mais sans aucun doute, s'ils peuvent lutter pour une position importante au championnat, ce sera la piste qui dira qui est devant. Et parfois, je pense que ça ne dépend pas seulement du talent ou des capacités du pilote. Un pilote peut être très malchanceux et connaître des dégâts, des problèmes de fiabilité ou des accidents. Alors je ne crois pas que nous ayons besoin d'un numéro un ou d'un numéro deux à ce stade, et nous n'aurons certainement pas de politique sur le sujet."

Pour sa première saison à Maranello, où il a succédé à Sebastian Vettel, Carlos Sainz a impressionné en décrochant quatre des cinq podiums de l'écurie italienne et en devançant Charles Leclerc de 5,5 points au championnat. Toutefois, il n'y a pas de sentiment chez Ferrari selon lequel le Monégasque aurait été moins performant que son nouveau coéquipier cette année.

"Pour Charles, je dois dire que je suis très heureux de voir les progrès qu'il a faits cette saison", insiste Mattia Binotto. "Je pense qu'il a toujours été très rapide en qualifications, même lors de la dernière partie de saison où, peut être, Carlos le concurrençait un peu plus. Il ne faut pas oublier que durant la saison, il y a quelques exemples de Grands prix où il n'a pas marqué de points, comme Monaco et Budapest. Je crois qu'il a été malchanceux lors de ces occasions."

"C'est difficile de dire où il aurait terminé, mais il lui manque peut-être 40 points au moins à cause de ça. Encore une fois, sans ça je pense qu'il aurait été bien plus haut au championnat. C'est pourquoi je ne peux que juger positivement sa saison. Par ailleurs, il a appris à gérer les pneus, à gérer les situations de course et le rythme. Je suis donc ravi des progrès qu'il a réalisés."