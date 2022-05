Ferrari pense que Red Bull ne tiendra pas ce rythme de développement

Charger le lecteur audio

Après un début de saison très disputé, Red Bull semble avoir pris un léger avantage sur Ferrari, en témoignent les deux victoires consécutives de Max Verstappen sur les deux derniers Grands Prix. Sans aucune grosse amélioration apportée depuis le début de la saison, la Scuderia préfère voir sur le long terme. L'écurie italienne pense qu'avec le budget plafonné (à hauteur de 140 millions de dollars en 2022), les dépenses excessives de sa rivale en début de saison lui coûteront cher en fin d'année, quand tout le budget dédié au développement aura été utilisé.

Mattia Binotto, team principal de Ferrari, explique cette inversion dans la hiérarchie par les dernières évolutions apportées chez Red Bull depuis Imola. Mais l'Italien ne pense pas que les hommes de Christian Horner pourront suivre ce rythme sans dépasser le budget plafonné.

"Il est vrai que Red Bull a amélioré sa voiture par rapport au début de saison, ils ont apporté des améliorations", explique Binotto. "Si je regarde les deux dernières courses, ils ont sans doute quelques dixièmes d'avance au tour par rapport à nous. Maintenant, je n'ai aucun doute que pour maintenir le rythme, nous avons besoin de développer et d'introduire des améliorations. J'espère, parce qu'il y a le plafond budgétaire, que Red Bull arrêtera son développement à un moment donné, sinon je ne comprendrai pas comment ils font ça."

Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari.

L'équipe italienne, qui mène au championnat constructeurs pour six petits points, devrait apporter ses premières évolutions majeures à Barcelone, dans deux semaines. Binotto en a conscience : ces améliorations seront primordiales pour relancer Ferrari dans la course aux titres.

"Lors des prochaines courses, ce sera au moins notre tour d'essayer de développer autant que possible la voiture, en introduisant des améliorations", partage l'Italien. "Je pense que ce n'est une surprise pour personne, nous devrions avoir un package à Barcelone qui sera important pour nous. Comme d'habitude, j'espère que ce package fonctionnera comme nous le voulons, ce qui pourrait être bon dans ce cas, dans le but de combler l'écart que nous avons constaté avec Red Bull."

Après cinq Grands Prix en 2022 sans évolution majeure, Ferrari semble se montrer très sélectif sur les pièces à améliorer. Selon le patron de l'écurie, c'est le budget plafonné qui incite l'équipe à réfléchir à deux fois avant de lancer une amélioration. "Nous n'avons pas les moyens pour développer des améliorations à chaque course", dit-il. "C'est aussi simple que cela. Pas parce que nous n'en sommes pas capables, mais à cause du plafond budgétaire. Nous devons, dans une certaine mesure, essayer de nous focaliser sur le développement quand nous pensons qu'il s'agit du bon moment et de la bonne dépense."

Interrogé sur le plan d'attaque pour le reste de la saison, Binotto ne souhaite pas révéler ce que réserve son équipe : "Nous ne dirons pas ce que nous allons faire".