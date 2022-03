Ferrari "plutôt sûr" que Mercedes sera devant à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Les essais de pré-saison de Barcelone ont prouvé que Ferrari n'avait pas chaumé cet hiver, la Scuderia ayant accumulé le plus de tours et Charles Leclerc et Carlos Sainz ayant tous deux occupé les premières places sur la feuille des temps. Et la bonne forme de Ferrari en Espagne, tout à fait relative puisqu'il ne s'agit que d'essais, a poussé les deux pilotes Mercedes à vanter les performances et le potentiel du Cheval Cabré.

Lewis Hamilton a notamment suggéré que l'arrêt du développement de la Ferrari de 2021 tôt dans l'année avait pu donner à l'équipe "plusieurs mois d'avance" sur la concurrence. Un argument que Mattia Binotto a réfuté cependant, le directeur avançant que les évolutions que Mercedes apportera à Bahreïn pour la suite et fin des essais hivernaux pourraient donner l'avantage à l'équipe allemande.

"Je suis plutôt sûr que [Mercedes] aura deux ou trois mois d'avance sur nous lorsque nous serons à Bahreïn", a indiqué Binotto en réponse aux commentaires de Hamilton. "Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de juger les performances et la compétitivité des équipes. Mais ce qui était important pour nous [à Barcelone], c'était de recueillir les données, et je pense que que nous pouvons être satisfait de notre nombre de tours, des données récoltées qui vont être analysées à Maranello. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles nos adversaires apporteront de grosses évolutions [à Bahreïn]. Donc je pense que je suis plus préoccupé que Hamilton au sujet [des performances de Ferrari]."

Ferrari avait fait évoluer sa F1 de 2021 pour la dernière fois lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de la même année afin que la seconde moitié de la saison soit consacrée au développement de la prochaine voiture. Et les bonnes performances vues l'an passé, qui ont fait suite à une saison 2020 particulièrement difficile, ont alimenté les espoirs des fans pour 2022.

"Beaucoup de fans ont placé de grandes attentes en notre équipe, nous aussi sommes des fans donc nous avons de grandes attentes", a ajouté Binotto. "Pour l'instant, la voiture se comporte bien ou sans problème majeur. Et c'est vraiment l'exercice qui a été fait correctement jusqu'à présent. Est-ce que ce sera suffisant ? Vous savez, nous ne devons pas oublier qu'à la fin de l'an passé, nous étions en retard d'une seconde par tour par rapport aux meilleurs, donc ces gars-là sont certainement capables d'être très performants. Nous pensons que ce sera une bonne chose pour nous de redevenir compétitif en 2022 mais il est encore très tôt pour le dire."