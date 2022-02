Mercedes prépare une grosse évolution pour maîtriser le marsouinage

Charger le lecteur audio

Mercedes prévoit déjà une série d'évolutions aérodynamiques sur sa monoplace pour les prochains essais à Bahreïn, dans deux semaines. L'objectif est de trouver une solution pérenne au phénomène dit de marsouinage qui a affecté la majeure partie des écuries à Barcelone. Notre cliché exclusif ci-dessus montre que Mercedes n'a pour le moment surmonté ce problème qu'en ayant recours à l'ajout de renforts sur le plancher de la W13, afin de mieux contrôler sa flexibilité qui contribue au "porpoising".

L'écurie de Brackley sait pertinemment que cette solution ne peut être que temporaire et la quête d'une alternative mieux élaborée sera l'objet du travail à fournir ces prochains jours afin d'apporter une réponse à long terme. Vendredi soir, au terme des trois journées d'essais, Lewis Hamilton a évoqué "des obstacles à surmonter" tout au long du roulage de Barcelone.

Néanmoins, il semble que Mercedes ait déjà dans les tuyaux une évolution aéro majeure pour améliorer les performances de sa flèche d'argent. Celle-ci pourrait s'articuler autour d'une révision des pontons et de leur environnement dans le but de réduire la traînée en ligne droite et de mieux gérer le flux d'air.

George Russell rappelle que les évolutions seront nombreuses et fréquentes dans toutes les écuries durant la première partie de saison, compte tenu de l'apprentissage à faire avec ces monoplaces répondant à une réglementation profondément différente.

"Je pense que nous le verrons avec toutes les équipes", prédit le pilote britannique. "Il y a eu cet énorme changement de règlement. Nous sommes tous arrivés à Barcelone avec notre meilleure estimation de là où il faut placer la voiture. Mais évidemment, il y a énormément de choses qui, en piste, sont différentes de ce que certains avaient prévu. Alors il faut essayer d'optimiser les handicaps que nous avons rencontrés."

"Je crois que nous verrons des changements à Bahreïn, ainsi que tout au long de la saison. Je suis certain que la courbe de développement va être rapide pour tout le monde. Celui qui sera le plus rapide et le plus efficace dans ce domaine sera au sommet à la fin de la saison."

George Russell au volant de la W13 à Barcelone.

Mercedes a l'habitude de faire rouler une voiture de base lors des premiers essais hivernaux, avant d'introduire une version plus définitive lors des ultimes roulages. C'est ce qu'avait fait l'écurie allemande en 2019, se présentant lors de la deuxième semaine d'essais avec une refonte majeure de la W10.

"C'était incroyablement intriguant et pour nous tous, il y a eu beaucoup de problèmes inattendus, qui ont été assez visibles", rappelle George Russell. "Certaines équipes maîtrisent très bien la situation, d'autres clairement pas. Au niveau des chronos, je ne crois pas que ce soit représentatif du tout. Nous étions sur le composé de pneus le plus tendres, et le C5 est un pneu très costaud sur ce circuit. Donc même si nous sommes au sommet de la feuille des temps, je n'en tirerais pas trop de conclusions."

"Je pense que Ferrari et McLaren étaient incroyablement forts. Et je crois que nous avons des progrès à faire car nous ne sommes pas pleinement satisfaits de l'équilibre de la voiture et des limitations que nous rencontrons actuellement. Mais au bout du compte, ce ne sont que des essais. Nous sommes là pour apprendre. Et je pense que nous avons fait de bonnes expérimentations cette semaine et que nous avons une bonne indication de la direction à prendre."

Avec Jonathan Noble