Hamilton et Mercedes ont "des obstacles à surmonter"

Personne n'a été plus rapide que Lewis Hamilton lors des essais de Barcelone. Avec un 1'19"141 en pneus C4 puis un 1'19"138 avec les gommes les plus tendres, les C5, le septuple Champion du monde s'est hissé aux avant-postes dans les tout derniers instants de ces tests, parachevant un doublé Mercedes avec son nouveau coéquipier George Russell.

Les Flèches d'Argent ont parcouru 392 tours en Catalogne, seul Ferrari a fait mieux. La fiabilité est donc au rendez-vous, mais cela ne veut pas dire que tout a été simple. "Ces quelques journées ont été intéressantes", déclare Hamilton. "Ça n'a pas été le roulage le plus facile, ça n'a pas été sans accroc. Nous avons certainement eu – et avons encore – des obstacles à surmonter. Bien sûr, nous aimerions toujours faire plus de tours, mais je suis satisfait de cette journée, je crois avoir fait quasiment 100 tours [94, ndlr]. Pour une demi-journée de roulage, ce n'est pas si mal ! La voiture est très différente à piloter de ces dernières années, tout comme les pneus. Mais nous travaillons là-dessus."

Alors que le fameux marsouinage a posé plus ou moins de soucis à la plupart des écuries, quels sont les obstacles auxquels Mercedes a fait face, et comment les surmonter ? "Nous allons simplement le faire", répond le Britannique en éludant la première partie de la question. "Toute l'équipe a fait un travail incroyable cette semaine, notamment les hommes et femmes à l'usine. Il nous faut juste télécharger toutes ces données et les passer en revue autant que possible la semaine prochaine, et simplement essayer de mettre un pied devant l'autre."

Ce vendredi, l'après-midi de roulage a commencé par près d'une heure et demie sur une piste artificiellement humidifiée, ce que Hamilton n'a pas franchement apprécié, préférant ses runs en pneus tendres : "C'était largement mieux que quand c'était mouillé. Ce n'était pas un bon début de séance avec tout ce roulage sur piste humide. Mais la sensation de la voiture était vraiment meilleure avec les pneus plus frais, et c'était bien de se faire une bonne idée des composés."

À l'issue de ces essais, il demeure en tout cas difficile de tirer des conclusions sur le rapport de force entre les différentes écuries, même si Mercedes s'est montré quatre dixièmes plus rapide que Red Bull et McLaren à composé égal, le C4, tandis que Ferrari est relégué à plus d'une demi-seconde. Ainsi, quant à savoir s'il serait capable de situer son écurie par rapport aux autres : "Ce n'est jamais le cas la première semaine", rétorque Hamilton. "Jamais. Nous n'avons aucune idée de la hiérarchie."