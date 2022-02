Leclerc : "Aucune idée d'où nous sommes" en performance

Charger le lecteur audio

Charles, comment vous sentez-vous ?

Raisonnablement bien. Nous avons fait tous les tests que nous voulions faire, ce qui était le plus important à faire lors de ces essais, autant de kilométrage que possible. Et nous l'avons fait sans problèmes majeurs. Donc ce sont des premiers essais positifs. En matière de performance, il n'y a rien à dire pour le moment.

Quelle est l'ambiance dans l'équipe ?

Nous sommes plutôt contents que les choses se soient bien passées. D'un autre côté, je pense que nous avons travaillé plus dur que jamais. Naturellement, c'est toujours chouette de se voir en première position. Mais ça ne veut rien dire et je pense que tout le monde en est conscient dans l'équipe. Nous ne nous concentrons pas du tout sur la performance, seulement sur nous-mêmes pour essayer autant de choses que possible et comprendre à 100% cette voiture. Maintenant, nous sommes déjà concentrés sur Bahreïn pour essayer d'y pousser un peu plus la voiture.

Comment se passe le suivi des autres monoplaces ?

C'est assez intéressant, car je dirais que de trois à une seconde derrière la voiture, on peut suivre de plus près. D'une seconde à une demi-seconde, je dirais que c'est similaire à la sensation que j'avais l'an dernier, et de cinq dixièmes à tout proche, c'est bien meilleur que l'an passé. C'est chouette, c'est intéressant. Il faudra faire plus de tours derrière une voiture mais ça semble bien pour le moment.

Comment s'est passée cette dernière journée ?

Ce sont des essais, ce n'est que le tout début. Au niveau performance, nous n'avons aucune idée d'où nous sommes. C'est impossible de savoir. Et je pense que nous l'avons très bien vu en 2019. Mais globalement, c'étaient des essais positifs pour nous. Nous n'avons pas eu de problème majeur et c'est toujours agréable pour une voiture complètement nouvelle. Maintenant nous devons continuer à travailler, à pousser toujours plus la voiture, surtout à Bahreïn, pour les derniers essais avant le début de saison. Ces trois journées ont été positives.

Charles Leclerc en piste, vendredi matin à Barcelone.

Comment sont les sensations dans la voiture par rapport à l'an dernier ?

Je crois que nous avons connu des essais sans accroc l'an dernier aussi. Et encore une fois, au niveau de la performance l'an dernier, nous ne savions pas où nous en étions. Nous ne le savons pas cette année non plus. Mais peut-être que nous avons testé plus de choses par rapport à l'an dernier à pareille époque. Donc c'est un peu mieux. Mais ça ne veut rien dire pour la performance.

Avez-vous fait suffisamment de tours pour avoir une bonne compréhension ?

Nous avons fait beaucoup de tours, sans gros problème, ce qui est toujours génial pour un projet complètement nouveau. Donc c'est bien. Nous avons testé beaucoup de nouvelles choses. En matière de performance, c'est impossible de savoir où nous nous situons par rapport aux autres, ce n'est que le début, tout le monde dissimule un peu son niveau de performance. Nous ne connaîtrons le potentiel de tout le monde que lors des premières qualifications de l'année. Mais pour le moment, il y a eu trois jours sans souci, c'est toujours positif de commencer comme ça. Les préparatifs se sont bien passés, je me sens plus en forme que jamais, chaque année j'essaie d'élever la barre. Je me suis senti bien pendant les essais.

Quelles sont les sensations avec le marsouinage ?

Ça ressemble aux turbulences dans un avion, de haut en bas dans toute la ligne droite. Je crois qu'une des vidéos postées hier par la F1 montre plutôt bien ce phénomène, et je ne peux pas dire que ce soit agréable. Ça rend un peu malade, mais ça va. Encore une fois, ce n'est que le tout début pour ce projet. Donc ça semble être plus ou moins un problème pour tout le monde mais dans ce paddock il y a les meilleurs ingénieurs du monde donc je suis certain que nous trouverons une solution.