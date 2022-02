Norris : Les essais n'ont pas été "parfaits" pour McLaren

Charger le lecteur audio

Lando Norris était en tête de la feuille des temps à l'issue de la première journée d'essais de pré-saison 2022 à Barcelone et le pilote McLaren a terminé la semaine avec le quatrième meilleur chrono absolu, devancé par Lewis Hamilton, George Russell et Sergio Pérez. L'écurie britannique a par ailleurs accumulé 367 tours, l'un des meilleurs totaux du plateau. Ainsi, la performance et l'assiduité des pilotes McLaren au cours de ces trois journées de roulage ont impressionné, Russell soutenant plusieurs fois que les voitures orange étaient compétitives.

De son côté, Norris a tenu des propos plus dilués et évoqué un "bon début". En fait, selon le Britannique, ces essais n'ont pas été parfaits pour McLaren puisque la structure a dû gérer plusieurs pépins.

"George est évidemment au sommet de la feuille des temps donc s'il pense que nous sommes forts, nous allons penser qu'il est fort", a expliqué Norris vendredi. "Mais s'il y a une équipe dont on s'attend à ce qu'elle soit en tête au moment où ça compte, c'est bien Mercedes, et probablement Red Bull. Donc non, je pense pas que nous soyons dans une super position. Je pense que nous sommes dans une bonne position. Nous avons une voiture qui, dès qu'on la met sur la piste, fonctionne bien. Bien sûr, il y a toujours de nouvelles choses et quelques problèmes inattendus ici et là. Mais le début a été bon."

Lando Norris, McLaren MCL36

Il n'y a pas eu de drapeaux rouges lors de la première journée à Barcelone mais des problèmes de fiabilité sont apparus au fil de la semaine et la dernière journée a été interrompue à cinq reprises. Cependant, le plus gros challenge de ces essais n'était pas de gérer la mécanique mais de trouver une solution au "porpoising" (également connu sous le nom de marsouinage ou pompage), un phénomène que McLaren semble avoir maîtrisé plus rapidement que les autres équipes.

Mais Norris a soutenu que rien n'avait été rose derrière le rideau : "On travaille au plus haut niveau mais nous avons quand même connu beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été parfait. Peut-être que tout semblait parfait d'un point de vue extérieur mais en coulisses, il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas hors de contrôle mais sur lesquelles nous devions travailler et corriger pour la suite."

"Je pense que c'était comme prévu. Nous avons eu nos problèmes, je pense que beaucoup d'autres équipes ont eu leurs problèmes aussi. J'essayais simplement de les régler et de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas les jours suivants ou lors du prochain test."

Le prochain test évoqué par Norris aura lieu à Bahreïn, du 10 au 12 mars, et précédera d'une semaine le Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2022.