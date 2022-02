Andretti dévoile ses cartes mais "le temps presse"

Charger le lecteur audio

Michael Andretti attend une réponse de la FIA avant le mois prochain quant à son projet d'écurie en Formule 1, sans quoi il sera selon lui trop tard pour être prêt en 2024. Andretti Global a soumis sa candidature pour s'engager en tant que onzième et nouvelle équipe dans la catégorie reine mais doit désormais disposer du feu vert des instances pour passer à la vitesse supérieure.

Aucun processus officiel n'oblige la FIA à rendre sa décision avant une certaine date, mais le porteur du projet américain prévient : il ne pourra pas patienter bien longtemps, au risque de compromettre la viabilité de ses plans. La future équipe est notamment prête à s'acquitter du ticket d'entrée de 200 millions de dollars. "Nous devons faire vite car le temps presse pour que nous soyons là en 2024", a confié Michael Andretti à Motorsport.com. "Nous avons besoin de savoir d'ici un mois."

"Je suis très enthousiaste à ce sujet", ajoute-t-il à l'idée de diriger son écurie. "J'ai envie de le faire depuis longtemps. Je pense que c'est génial pour notre marque et que cela nous placerait à un autre niveau. Cela élèverait notre niveau général, y compris en IndyCar. Je suis dans le domaine de la course et je veux que nous fassions toujours mieux."

Avec Colton Herta et Renault ?

Andretti explique avoir déjà arrêté de nombreux détails essentiels à la constitution de son écurie de Formule 1, avec notamment la ferme intention d'emmener avec lui dans ce projet le pilote américain d'IndyCar Colton Herta. La présence de ce dernier serait l'une des clés de la réussite alors que deux Grands Prix organisés aux États-Unis figurent au calendrier de la F1 (Austin et Miami) et qu'un troisième à Las Vegas est sérieusement envisagé. Andretti en veut pour preuve la manière dont Max Verstappen a boosté l'intérêt des Néerlandais pour la Formule 1.

Colton Herta à Long Beach en 2021.

"On regarde la croissance des chiffres d'audience aux Pays-Bas parce qu'ils ont un pilote", précise Michael Andretti. "Il n'y en a pas ici. Si l'on a un bon pilote avec un bon public, comme Colton, je pense qu'ils [la F1] seront en grande forme. Pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas ce qui les retient, alors j'espère qu'ils trouveront une solution. La manière dont nous allons procéder sera de tout premier ordre sur toute la ligne. Nous avons de grands projets, qui sont vraiment bons pour la Formule 1."

"Mes soutiens financiers sont géniaux, ils sont là pour être compétitifs, pas seulement pour dire qu'ils sont en Formule 1. Ce sont des gens du sport, ils ont rendu compétitives des franchises qui ne l'étaient pas, donc ils savent comment faire ce genre de choses. Ce serait donc dommage si nous n'y arrivions pas. Ce sera une bonne chose pour tout le monde."

Champion du monde de Formule 1 en 1978 et père de Michael, Mario Andretti est un entremetteur de choix pour ce projet. S'il a évoqué le fait que Renault serait le motoriste le plus probable pour la future écurie, rien n'est encore définitif sur ce plan. Ainsi, Ferrari pourrait également constituer une possibilité. Michael Andretti a indiqué que Renault était "l'une des options" tout en clarifiant qu'il y en avait "une autre" et que le choix n'était pas fait.

Concernant la base de l'équipe, Andretti privilégie une usine aux États-Unis à long terme mais a conscience de la nécessité de s'établir aussi dans des locaux européens. "Nous aimerions construire ça ici", dit-il. "La première voiture devrait être sous-traitée, un peu comme le fait Haas actuellement. Puis nous pourrions construire notre propre voiture. Mon rêve est de le faire ici, d'avoir une véritable voiture américaine. Nous aurions toujours une forte présence au Royaume-Uni, mais nous construirions la voiture ici."

Propos recueillis par David Malsher-Lopez