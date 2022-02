Sans DRS et chargé en essence, Alpine a avancé masqué à Barcelone

Charger le lecteur audio

Fernando Alonso et Esteban Ocon s'étaient montrés plutôt discrets lors de la première salve des essais de pré-saison, à Barcelone, jusqu'à la dernière journée de roulage. Vendredi matin, après que l'équipe a trouvé de bons réglages sur l'A522, Alonso a réalisé son chrono le plus rapide de la semaine (1'21"242) et occupait la tête du classement quand son relais a été interrompu par un problème avec le système hydraulique ayant déclenché un incendie sur sa monoplace.

Contraint de tirer le rideau prématurément en raison de l'ampleur des dégâts, Alpine a donc conclu le vendredi à la douzième place, à près de deux secondes du meilleur temps de Lewis Hamilton. Mais même si Alpine n'a pas figuré au sommet de la feuille des temps en Espagne, l'équipe estime que son véritable potentiel a été caché par plusieurs facteurs, dont la décision de ne pas utiliser le DRS – qui équivaut à une perte de sept dixièmes de seconde par tour sur ce circuit – et de rouler avec des quantités d'essence plus élevées.

"Je ne veux pas donner l'impression que je cherche des excuses, et je ne dis pas que nous allons battre Mercedes et Red Bull, mais je pense que nous sommes dans une bonne position", a expliqué Alan Permane, directeur sportif d'Alpine. "Le tour que Fernando a fait [vendredi] matin, même si ce n'était qu'un seul tour, est très similaire à celui de Verstappen, réalisé au même moment, à l'exception que Verstappen utilisait le DRS."

"Si l'on superpose les données GPS, ce que nous pouvons faire avec les systèmes de la FIA, les courbes sont presque identiques, à part dans les lignes droites où nous perdons énormément de temps. Fernando était vraiment ravi de la voiture. Nous avons trouvé des choses importantes avec les réglages dans la soirée [précédente] et nous avons vraiment calmé l'arrière de la voiture."

"Si nous avions chaussé d'autres [pneus] C3 à ce moment-là, nous aurions [gagné] trois ou quatre dixièmes et, tout à coup, nous aurions été très, très proches. Je ne veux pas dire que tout va bien et que nous sommes totalement détendus. Bien sûr, nous sommes inquiets mais en aucun cas nous allons nous retrouver en bas de la feuille des temps. J'ai le pressentiment que nous allons probablement être un peu plus proches de l'avant qu'à la fin de l'an dernier."

Alonso à l'arrêt dans le dernier jour

Concernant le DRS, Alpine a pris sa décision au premier jour des essais en raison de préoccupations sur les charges aérodynamiques à haute vitesse. Mais l'équipe est certaine que le problème sera résolu à temps pour les essais suivants, à Bahreïn.

"C'était juste quelque chose sur la voiture et nous n'étions pas à l'aise", a ajouté Permane. "Je vais être honnête avec vous, c'est lié à la vitesse de pointe, donc c'est de la charge. Nous sommes simplement prudents. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas le faire, que nous avons peur, que nous sommes inquiets de quoi que ce soit ou que nous pensons que quelque chose va se casser. Nous sommes simplement prudents."

"Nous avons simplement pensé qu'il ne fallait pas prendre de risque, utiliser cette semaine [d'essais] pour faire le plein de kilomètres et aller à Bahreïn avec tout ce qu'il faut. C'est dommage parce que [le DRS] est un gros gain de performance, c'est plus de sept dixièmes par tour pour nous [à Barcelone]. Donc c'est une grosse part de temps au tour."