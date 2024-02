Ferrari signe son premier sponsor depuis l'annonce de Hamilton

L'entreprise américaine Celsius avait déjà conclu un accord temporaire avec la Scuderia Ferrari la saison dernière, qui couvrait les trois courses américaines de Miami, Austin et Las Vegas. Cet accord a désormais ouvert la voie à un partenariat mondial à part entière, dans le cadre duquel ses logos figureront sur les F1 et sur les combinaisons des pilotes.

Fondée en 2004, Celsius Holdings, cotée au NASDAQ, a vendu 8,5% de son activité au géant des boissons PepsiCo pour 550 millions de dollars en 2022, et sa capitalisation boursière actuelle s'élève à environ 12,5 milliards de dollars.

Celsius considère la F1 comme un élément clé de son plan d'expansion, ayant récemment annoncé son implantation au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. Aux États-Unis et au Canada, la marque est distribuée par PepsiCo, tandis que son partenaire britannique et irlandais est Suntory.

Étant donné que l'accord de l'année dernière concernait uniquement les États-Unis, l'arrivée de Lewis Hamilton à Maranello en 2025 donnera à la société un coup de pouce inattendu et bienvenu dans ses efforts marketing au niveau mondial.

Le logo de Celsius est visible ici sur le nez de la Ferrari SF-23 (sous le logo Pirelli) lors du GP de Miami 2023.

Hamilton est depuis longtemps associé aux boissons énergisantes Monster Energy. Cependant, le contrat de l'entreprise avec son équipe Mercedes a pris fin au terme de la saison dernière, et l'entreprise s'est tournée vers McLaren pour l'année 2024.

Toutes les marques de boissons énergisantes qui se lancent dans la F1 sont inévitablement confrontées à Red Bull sur son propre terrain, l'entreprise autrichienne étant un protagoniste majeur de la discipline depuis sa première participation avec Sauber en 1995. À l'exception de Monster Energy et de l'échec du contrat de sponsoring entre Rich Energy et Haas, la plupart des contrats de F1 dans ce secteur ont eu tendance à être relativement modestes et discrets.

Ferrari a déjà eu un partenariat avec la marque TNT de 2012 à 2014.