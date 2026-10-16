Formule 1
Ferrari promeut un pilote de F2 au poste de réserviste en F1
Dino Beganovic va quitter la Formule 2 pour se consacrer à ses fonctions en Formule 1 au sein de la Scuderia.
Benjamin Vinel
Publié: 16 oct. 2026, 10:39
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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ferrari va promouvoir son pilote junior Dino Beganovic au poste de pilote de réserve en Formule 1 pour la saison 2027.
Beganovic fait partie de la Ferrari Driver Academy depuis sept ans, après avoir remporté les championnats d'Italie et de Suède de karting et terminé deuxième de la WSK Euro Series.
Au cours de son passage dans le programme de jeunes pilotes, Beganovic a terminé troisième du championnat de F4 italienne pour ses débuts en monoplace, remporté le titre de Formule Régionale européenne à sa deuxième tentative, puis terminé sixième lors de ses deux saisons en F3. Le pilote DAMS occupe actuellement la cinquième place du championnat de F2 2026, pour sa deuxième saison dans la catégorie, après avoir remporté deux courses consécutives à Madring et à Bakou.
Dino Beganovic
Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Bien qu'il ait remporté des courses dans toutes les catégories auxquelles il a participé à temps plein, Beganovic a été devancé par un autre protégé de Ferrari, le jeune Rafael Câmara. Le Brésilien est actuellement en tête du championnat de F2 dès sa première saison et a signé un contrat pour courir en F1 avec Haas en 2027, où il devrait faire équipe avec Oliver Bearman, lui aussi issu de la Ferrari Driver Academy.
En conséquence, la carrière de Beganovic en formules de promotion touche à sa fin sans qu'il ait obtenu de baquet en F1. Il rejoindra Antonio Giovinazzi parmi les pilotes de réserve de Ferrari. Le Suédois d'origine bosnienne, âgé de 22 ans, se verra également confier des missions supplémentaires de développement.
Malgré les départs de Câmara et de Beganovic de la F2, Ferrari comptera un représentant dans les championnats d'accession à la F1 l'an prochain. Tuukka Taponen passera en F2 après avoir terminé troisième de F3 cette saison, grâce à une remarquable série de trois podiums lors des deux dernières manches, alors qu'il n'avait décroché aucun top 3 auparavant en 2026.
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