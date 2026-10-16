FIA F2

La F2 veut terminer sa saison au Moyen-Orient malgré le conflit en Iran

Bruno Michel, PDG de la Formule 2, assure que les manches de clôture au Qatar et à Abu Dhabi auront bien lieu comme prévu, malgré les incertitudes liées à la guerre en Iran.

Benjamin Vinel

Publié: 16 oct. 2026, 08:24

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Photo de : Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Le directeur général de la Formule 2, Bruno Michel, a affirmé que les deux dernières manches de la saison 2026, prévues au Qatar et à Abu Dhabi, "ne seront pas annulées", malgré les menaces liées à la guerre en Iran.

Déclenché fin février par des frappes des États-Unis et d'Israël, le conflit a déstabilisé le Moyen-Orient. Parmi ses conséquences, les calendriers du sport automobile ont notamment été bouleversés. Les manches de F2 prévues à Bahreïn et en Arabie saoudite ont ainsi été remplacées par des courses à Miami et à Montréal, en accompagnement de la Formule 1.

La F1 et les organisateurs des Grands Prix espèrent pouvoir maintenir les épreuves concernées aux dates prévues et ne souhaitent pas prendre seuls la décision de les annuler, notamment pour des raisons financières évidentes.

Le championnat du monde prépare toutefois un plan de secours : Imola serait prêt à accueillir une épreuve le premier week-end de décembre si les deux Grands Prix ne pouvaient finalement pas avoir lieu.

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De son côté, la F2 a ajouté une course à son programme de Bakou, fin septembre. La Formule 3 avait procédé de la même manière pour sa finale de saison à Madrid, afin de compenser la suppression de sa manche de Bahreïn.

Cette décision avait donc été interprétée comme une mesure de précaution face à d'éventuelles nouvelles annulations. Bruno Michel assure néanmoins que le programme de la F2 reste inchangé.

"Pour le moment, et je pense que c'est parfaitement clair, le Qatar et Abu Dhabi figurent au calendrier et nous terminerons le championnat là-bas", a-t-il déclaré.

"Nous suivons la Formule 1 sur ce point. Elle est parfaitement consciente de la situation et de tout ce qu'il faut mettre en place pour que ces deux courses se déroulent dans les meilleures conditions, ce qui sera le cas."

"Nous avons un championnat fantastique à conclure, avec beaucoup de pilotes et trois prétendants qui se battent pour le titre. Nous avons vraiment hâte de disputer ces deux dernières courses au Qatar et à Abu Dhabi."

Bruno Michel, PDG de la F2 et F3.

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Une remarque de Colton Herta avait toutefois laissé entendre que la F2 pourrait ne plus courir cette année. "Je ne sais pas si c'est la dernière course de la saison ou s'il y en aura d'autres, mais nous allons continuer à travailler comme si nous avions encore deux courses à disputer", avait expliqué l'Américain à Motorsport.com à Bakou.

Interrogé sur cette déclaration, puis sur l'éventualité de courses de remplacement si les deux dernières manches étaient annulées, le Français s'est montré catégorique : "Eh bien, le Qatar et Abu Dhabi ne seront pas annulés."

"Vous savez, les pilotes ont toujours un avis sur beaucoup de choses. Mais je vous le dis : nous voulons absolument terminer la saison là-bas. C'est également ce que fait la Formule 1, et nous ferons de même."

La F2 exclut un titre attribué rétroactivement

Relancé sur la possibilité que le champion ait, sans le savoir, déjà été couronné à Bakou, le titre revenant alors au leader du classement, Rafael Câmara, Bruno Michel a reconnu qu'un tel scénario serait regrettable.

"Vous savez, ce serait très triste, disons-le comme ça. Je ne pense pas que cela arrivera. Honnêtement, cela n'arrivera pas. Car je suis d'accord avec vous, revenir en disant : 'Au fait, le champion a été désigné il y a un mois, mais nous n'avons pas pu vous remettre le titre', ne serait vraiment pas une bonne chose. Donc oui, nous voulons absolument terminer le championnat comme prévu."

Nouvelle recrue de Haas, Rafael Câmara mène actuellement le championnat avec 207 points, devant Nikola Tsolov, membre du programme junior de Red Bull, qui en compte 200, et Alex Dunne, soutenu par Alpine, troisième avec 189 points.

Si une seule manche supplémentaire devait être disputée, seuls ces trois pilotes pourraient encore prétendre au titre. Gabriele Mini, Dino Beganovic et Noel León conserveraient également une chance, certes plus mince, si les deux dernières épreuves avaient lieu comme prévu.

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