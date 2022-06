Ferrari : Les rebonds sont un "beau défi", pas un problème de sécurité

Charger le lecteur audio

Alors que plusieurs pilotes qui sont au volant de plusieurs monoplaces différentes ont fait part de leur inquiétude concernant les effets sur la santé du marsouinage et/ou du talonnage, qui provoquent d'importants rebonds et donc des secousses à haute vitesse, une fracture nette se lit entre les directeurs d'écuries.

La question d'une éventuelle intervention de la FIA face à ce que d'aucuns considèrent comme une question de sécurité, ou à minima de santé, n'est notamment pas accueillie favorablement par les deux structures les plus performantes de l'ère qui s'est ouverte cette saison.

Si Christian Horner, du côté de Red Bull Racing, a déjà expliqué qu'il trouverait "injuste" de légiférer sur le sujet alors que toutes les écuries ne sont pas touchées au même niveau, Mattia Binotto estime pour sa part qu'il y a simplement là un "défi" à relever, tout en excluant l'idée qu'il puisse s'agir d'un problème de sécurité. Et ce, en dépit des déclarations de son pilote Carlos Sainz.

"Sur le marsouinage, je comprends que pour les pilotes, ce n'est pas évident de piloter dans de telles conditions", a déclaré le dirigeant de la Scuderia. "Si je regarde la situation de Carlos, comme vous l'avez dit, c'est l'un des pilotes qui soutient [le mouvement pour que la FIA intervienne sur le sujet], je pense que nous avons amélioré la situation tout au long du week-end, nous avons eu moins de rebonds aujourd'hui qu'il n'en a eu vendredi."

"Il y a donc toujours un moyen d'atténuer l'effet de rebond grâce aux réglages et aux options [dont nous disposons]. Et je pense qu'en termes d'ingénierie, c'est un beau défi à relever. Donc je ne crois pas que ce soit un problème de sécurité. C'est certainement quelque chose qui affecte les pilotes, mais c'est un défi technique et de réglages qui, je pense, est bon à relever."

"Important de prendre au sérieux" les pilotes

Du côté d'Andreas Seidl, à la tête de McLaren, le discours est plus tourné vers l'inquiétude suscitée par les réactions des pilotes, d'autant plus pour une écurie qui paraît être parmi les moins touchées par ce phénomène mais dont le pilote, Daniel Ricciardo, s'est plaint de douleurs dorsales et a expliqué avoir connu des difficultés à s'extraire de son cockpit.

"Je ne dirais pas nécessairement que nous sommes l'équipe qui souffre le moins", a expliqué le directeur de McLaren à la question de savoir si, étant une structure peu touchée par ce phénomène, elle serait encline à votre pour ou contre des mesures réglementaires. "Parce qu'aujourd'hui aussi, par exemple, si vous écoutez les déclarations de Daniel après la course, nous en avons eu pas mal. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de prendre au sérieux ces commentaires des pilotes."

"Et il est important d'avoir une discussion au sein du Comité consultatif technique sur la prochaine étape à suivre pour avancer. Parce que bien sûr, il est facile de dire, 'regardez, il est simple d'empêcher le marsouinage, il suffit d'ajuster les réglages et de sacrifier un peu de performance'. Mais en fin de compte, en raison de la nature compétitive du jeu dans lequel vous êtes, vous voulez évidemment aller à la limite de ce qui est acceptable ou de ce que les pilotes peuvent surmonter sur la piste. Et cela pourrait évidemment aller dans la mauvaise direction. C'est pourquoi il est très important d'avoir cette discussion."