Ferrari souligne "l'incohérence" des règles de la ligne des stands

Chaque week-end de Grand Prix apporte avec lui ses débats et autres sujets chauds en zone de presse. Après la manche de Monaco, Ferrari avait porté une réclamation contre les pilotes Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez, qui avaient franchi la ligne de sortie des stands, suggérant qu'il s'agissait d'une violation du règlement de la F1. Mais après une enquête des commissaires, il a été jugé qu'aucun des deux pilotes n'avait fait quoi que ce soit de répréhensible.

Les preuves vidéo ont montré que Perez n'avait en fait pas touché la ligne. Et bien que Verstappen ait eu une roue qui l'a dépassée, son pneu entier ne l'a pas franchie. Cela signifie que le Néerlandais s'est conformé à la nouvelle formulation du Code sportif international de la FIA pour cette année, qui stipule qu'une violation des règles ne peut avoir lieu que si un pneu franchit la ligne dans son entièreté.

La nouvelle interprétation des règles de la ligne des stands a conduit à la révision des notes des commissaires pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de ce week-end, le directeur de course de la F1 Niels Wittich ne demandant plus aux pilotes de rester à l'intérieur de la ligne. À Bakou, le directeur de l'équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que l'équipe de Maranello n'était toujours pas satisfaite de la décision de la FIA, mais a suggéré que la protestation de son équipe avait mis en évidence une question sur la formulation du changement de règlement du CSI de 2022.

"Je pense qu'il y a eu une certaine incohérence dans les décisions", a déclaré Binotto, interrogé par Motorsport.com sur le verdict de la réclamation de Monaco. "Et celle-ci est l'une des décisions dont nous ne sommes pas satisfaits."

Mattia Binotto et Christian Horner en conférence de presse

"Nous avons porté réclamation, et je pense que nous savions quel aurait été le résultat. Mais je suis persuadé que nous avons eu raison de protester, juste pour montrer au moins que nous n'étions pas d'accord avec la décision prise à ce moment-là. Et nous pensons toujours que ce n'était pas la bonne décision. En fait, ils ont dû changer les notes du directeur de course ici à Bakou, et ils ont dû changer l'entrée des stands."

"Je pense qu'ils ont déjà commencé à discuter de la possibilité de modifier leur Code sportif international pour qu'il soit correct", a jugé l'Italien. "Donc, dans l'ensemble, je pense que ce type de discussion et d'action montre qu'il y avait certainement une incohérence à Monaco. Maintenant, c'est la façon dont ils ont décidé, nous allons accepter et nous acceptons ce fait. Nous n'avons fait aucun appel."

Binotto a réaffirmé que la protestation de Ferrari contre Red Bull visait davantage à obtenir une clarification des règles actuelles qu'à essayer de blesser son rival. Il a ajouté : "Ce n'était rien contre Red Bull. Honnêtement, je pense que c'est un combat équitable entre les deux équipes en ce moment. Nous sommes heureux d'aller de l'avant avec ce combat équitable. Le but pour nous était avant tout de montrer à la FIA que, pour le moment, nous sommes mécontents du type de décisions qu'ils prennent, en sachant que le résultat aurait été négatif."