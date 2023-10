La fête ne pouvait pas attendre pour Verstappen et Red Bull !

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

C'était la fête, samedi soir tard, dans le paddock de Losail, pour Max Verstappen et l'écurie Red Bull. Deuxième du sprint du Grand Prix du Qatar, le pilote néerlandais s'est assuré de devenir pour la troisième fois consécutive Champion du monde de Formule 1. Même si une course reste à disputer ce dimanche, il n'était pas question de remettre au lendemain les célébrations.

De manière anecdotique, Red Bull a dû s'adapter à ce format de week-end particulier puisque la traditionnelle photo de groupe se concluant par une douche de boisson énergisante n'a pas eu lieu dans la voie des stands comme après chaque victoire de l'écurie. Une délocalisation de quelques mètres afin d'éviter toute sanction de la FIA car le fameux breuvage sucré aurait tout simplement modifié le niveau d'adhérence de la pitlane. Même dans la liesse, le règlement n'est pas perdu de vue !

Les festivités ont été marquées par la présentation d'un casque spécial, bleu nuit aux parements dorés et floqué de trois étoiles, que devrait porter Max Verstappen ce dimanche pour le Grand Prix du Qatar (départ à 19h).

Malgré la soif de continuer à gagner, puisque le nouveau triple Champion du monde s'élancera en pole position, il n'était pas envisageable pour Red Bull de patienter jusqu'à ce soir pour célébrer dignement ce sacre.

"C'est une première pour nous et c'est inhabituel", reconnaît Christian Horner, directeur de Red Bull. "Mais vous savez quoi ? Remporter un championnat du monde procure les sensations les plus magiques qui soient et, en tant qu'équipe, il faut célébrer ce moment. Il faut être dans l'instant présent. Ce [samedi] soir, l'équipe se réunira autour de quelques Red Bull et bières sans alcool. Heureusement, on commence tard demain. On reviendra et on essaiera de tout recommencer pour le Grand Prix, même s'il y a encore pas mal de travail à faire sur la voiture de Checo [Pérez] pour la remettre en état."

Max Verstappen était d'ailleurs dans le même état d'esprit que son équipe samedi après avoir scellé le sort du championnat 2023, admettant une forme de décompression passagère. Avant toutefois de donner rendez-vous : "Il y aura pas mal d'eau gazeuse ce soir, mais je serai là demain."