La FIA admet avoir surréagi à l'aileron scotché de Tsunoda à Bakou

À la suite du dernier Grand Prix des États-Unis, et après plusieurs plaintes de Haas, la FIA a pris des mesures pour modifier son approche concernant l'utilisation du drapeau noir et orange, qui oblige un pilote à rentrer au stand lorsque sa voiture est endommagée.

Kevin Magnussen, pilote de la Haas #20, a été prié de rentrer au stand à trois reprises en 2022 en raison de plaques d'extrémité brinquebalantes. Mais selon son équipe, ces dégâts ne présentaient à chaque fois aucun risque. Cette intransigeance a incité Haas à porter réclamation contre Alpine et Red Bull à Austin, après que Fernando Alonso et Sergio Pérez avaient roulé avec des pièces mal fixées sans que cela ne fasse réagir la direction de course.

La FIA devrait néanmoins réduire l'utilisation du drapeau noir et orange à l'avenir, Nikolas Tombazis ayant reconnu que l'organe directeur s'était montré excessif en 2022. "Nous avons revu nos critères sur le drapeau noir et orange à partir [du GP de Mexico]. Déjà une ou deux voitures n'ont pas reçu le drapeau noir et orange par la suite", a expliqué le directeur technique des monoplaces de la fédération. "Après avoir analysé la situation, nous avons conclu que nous avions un peu surréagi."

Tombazis a identifié l'origine de cette surréaction au Grand Prix d'Azerbaïdjan, lorsque le drapeau noir et orange avait été présenté à Yuki Tsunoda après le bris de son volet DRS. AlphaTauri avait alors rappelé Tsunoda au stand et procédé à des réparations de fortune en scotchant l'aileron endommagé avant de renvoyer le Japonais en piste. Selon Tombazis, la FIA n'aurait pas dû autoriser le pilote à repartir.

"Nous avons eu un incident à Bakou où, objectivement, une voiture [endommagée] a été autorisée à rouler alors que ses dégâts n'auraient pas dû le permettre", a-t-il estimé. "C'était l'une des AlphaTauri, avec l'aileron arrière qui a été scotché ou quelque chose comme ça. C'était ridicule. Clairement, nous avons fait une erreur."

"Je pense que ça a engendré une réaction un peu excessive, où nous avons commencé à considérer les voitures comme dangereuses même si elles étaient un peu à la limite. Nous sommes donc allés un peu trop loin dans une direction. Je pense que nous avons pris des mesures de correction après les États-Unis."

Kevin Magnussen a dû passer par les stands au début du GP de Singapour en raison d'un aileron avant endommagé.

Haas a longtemps souhaité avoir des réponses sur la question du drapeau noir et orange. Pour Tombazis, il est difficile de définir ce qu'est une voiture suffisamment endommagée pour justifier un drapeau noir et orange, néanmoins il a souligné que les équipes prenaient la bonne décision "dans 99% des cas" en rappelant d'elles-mêmes leurs voitures au stand.

"Cela élimine tout besoin d'intervention de notre part, car les équipes se montrent en général assez responsables à ce sujet", a-t-il ajouté. "Nous ne montrerions pas un drapeau noir et orange dans une situation où une il y a une plaque d'extrémité avant bancale, par exemple. Si des dégâts sur l'aileron avant causés par un contact sont tels que nous voyons que les différents éléments de l'aileron vaciller, alors c'est quelque chose que nous considérons comme dangereux."

"Mais dans l'ensemble, les équipes ont leur mécanisme de réglage des volets à environ 100 mm à l'intérieur de la plaque d'extrémité. Généralement, lorsque [des voitures] entrent en contact, ce qui se brise à l'extérieur ne casse pas reste de l'aileron."