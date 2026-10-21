Formule 1

La FIA s'attend au maintien des Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se montre confiant quant à la tenue des Grands Prix de Formule 1 du Qatar et d'Abu Dhabi, malgré les tensions actuelles au Moyen-Orient.

Jake Boxall-Legge

Publié: 21 oct. 2026, 06:02

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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images

En raison du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite ont été annulés plus tôt cette année, même si les organisateurs bahreïnis ont, dans les faits, déplacé leur épreuve en Malaisie. Les attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz, au cœur des tensions entre les deux camps, se poursuivent alors que les exportations de pétrole ont considérablement ralenti.

Le conflit s'est également intensifié entre l'Arabie saoudite et les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran. Une attaque de missiles contre l'aéroport international du roi Khalid, à Riyad, a fait 13 morts. L'aéroport a récemment rouvert avec un service limité à la suite des attaques, tandis que le Royaume-Uni s'est engagé à soutenir l'Arabie saoudite en déployant des avions de combat pour la défendre contre de nouvelles offensives houthies.

La proximité du Qatar et des Émirats arabes unis avec les zones de conflit actuelles fait planer le doute sur les deux dernières courses de la saison au Moyen-Orient. Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, avait toutefois déclaré il y a quelques semaines que le maintien de ces épreuves restait le plan A du championnat, avec un plan de secours prévoyant d'organiser la finale de la saison à Imola si les tensions continuaient de s'aggraver.

Les discussions concernant une éventuelle annulation des deux Grands Prix se sont faites plus rares ces dernières semaines, et la F1 semble en passe de maintenir les deux épreuves. En MotoGP, les équipes ont été informées que le Grand Prix du Qatar, reprogrammé, aurait bien lieu en novembre.

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S'exprimant auprès d'un groupe restreint de médias, dont Motorsport.com, Ben Sulayem a déclaré qu'il se sentait "en sécurité" quant à la tenue des courses à ce stade. Il a expliqué qu'il ne laisserait pas sa famille résider aux Émirats s'il estimait que la situation y était dangereuse.

"Ils vont bien. Une chose que je voudrais dire, c'est que mes enfants sont là-bas. Vous pensez vraiment que je les laisserais là-bas alors que je suis ici avec vous en ce moment ?"

"Il faut faire preuve de bon sens et se demander : 'Allons-nous rencontrer un problème ?' Ce que vous lisez dans les médias est en réalité différent de ce que nous vivons sur place. Vous savez, nous lisons les informations et regardons la télévision, mais nous ne vivons pas vraiment cela. Sinon, pourquoi resterais-je là-bas ? Pourquoi laisserais-je ma famille ?"

"Mais est-ce que cela signifie qu'il ne va rien se passer ? Je ne peux pas le prédire. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à signaler et que les deux Grands Prix auront lieu."

Le Grand Prix d'Abu Dhabi vers un maintien ?

Photo de: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

"Je suis favorable à ce que le personnel de la FIA s'y rende. Écoutez, je ne pense pas que le personnel de la FIA soit plus important à mes yeux que moi-même et ma famille. Si je suis là-bas, c'est que je m'y sens en sécurité."

"Mais nous ne savons pas ce qu'il en sera pour le moment. Comme je l'ai dit, pour le Dakar [en Arabie saoudite], si nous recevons des informations de leur part, nous nous adapterons. Lorsque je parle d'eux, je fais référence à la fédération du sport automobile en Arabie saoudite. Nous nous adapterons à la situation et nous apporterons notre aide."

"Comme lorsque nous avons aidé Bahreïn. Lorsque la demande a été faite de ne pas organiser l'épreuve en Arabie saoudite, le prince héritier de Bahreïn a ensuite appelé pour demander son transfert en Malaisie. Les relations étaient bonnes et cela envoie un message : malgré tout ce qui se passe, nous continuerons à organiser des compétitions de sport automobile."

Ben Sulayem a ajouté que la FIA avait prévu des mesures de contingence en cas de perturbations des déplacements. Elle pourrait notamment faire appel aux ASN locales afin de mobiliser des bénévoles et des officiels pour contribuer au bon déroulement des épreuves.

Il a cité en exemple la manche libanaise du Championnat du Moyen-Orient des rallyes de la FIA, qui a permis de relancer la compétition cette année. L'épreuve avait été encadrée par des officiels venus de Chypre, de Grèce et de Jordanie. La manche chypriote a ensuite conclu le championnat après l'annulation de l'épreuve saoudienne.

"Bien sûr, la FIA est toujours prête. Je leur ai demandé de prévoir une autre équipe de la FIA au cas où la situation ne permettrait pas de faire venir la première. Mais il se peut que certains gouvernements interdisent les déplacements. Alors, que faisons-nous ?"

"Si tout le monde est sur place, que les équipes sont là et que la FOM assure l'organisation, puis que nous nous retrouvons soudainement à dire que nous ne pouvons pas avoir notre directeur de course ou nos commissaires, cela pose problème. Il faut être prêt et prévoir une autre équipe en cas de besoin."

"Nous faisons également preuve de bon sens : nous n'enverrons jamais notre personnel, nos pilotes ou nos officiels dans un endroit que nous jugeons dangereux", a-t-il conclu.

Ben Sulayem a ajouté que l'organisation du Dakar 2027 restait incertaine, tout en laissant entendre que l'épreuve pourrait être déplacée au Maroc si elle ne pouvait pas se tenir en Arabie saoudite.

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