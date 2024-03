La FIA et la F1 vont discuter des suites de l'affaire Horner

Visé par une enquête interne et indépendante après des accusations formulées par une de ses employées, Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull Racing, a été innocenté mercredi après-midi. Cependant, l'affaire a rebondi moins de 24 heures plus tard, lorsque des e-mails anonymes ont été adressés à une centaine de membres du paddock (dirigeants, directeurs d'équipe et médias).

Les messages contenaient des documents présumés du dossier de l'enquête, dont Red Bull n'a pas confirmé l'authenticité. Il ne peut pas être exclu que certains d'entre eux aient été falsifiés dans le but de discréditer Christian Horner.

Jusqu'à présent, l'affaire a été gérée uniquement en interne par Red Bull mais la tournure des événements a alimenté les interrogations sur la nécessité pour la FIA et la FOM (Formula One Management) d'intervenir, ce qu'ont d'ailleurs soulevé Toto Wolff (directeur de Mercedes) et Zak Brown (PDG de McLaren) jeudi.

La FIA et la FOM faisaient partie des destinataires des e-mails anonymes jeudi et se voient désormais dans l'obligation de réfléchir aux prochaines étapes éventuelles, ce qui devrait faire l'objet des discussions entre Mohammed ben Sulayem et Stefano Domenicali, qui se rencontrent régulièrement lors des week-ends de Grand Prix. Les deux instances ont comme intérêt commun la préservation de l'image de la discipline, mais seule la fédération internationale dispose d'une autorité directe sur les concurrents.

Plusieurs options pourraient s'offrir à la FIA si elle décide qu'elle doit intervenir dans cette affaire, à commencer par estimer que la situation ne concerne que Red Bull car elle implique des personnes de l'équipe à titre individuel, sans incidence sur la concurrence.

À l'inverse, la fédération pourrait estimer que le moment est venu d'éclaircir cette situation et de dissiper tous les doutes. Elle demanderait alors d'avoir accès au rapport complet de l'enquête, sans pour autant le rendre public, afin de s'assurer de la manière dont le processus a été mené. Cependant, Red Bull n'aurait aucune obligation de s'exécuter, alors que le contenu a toujours été considéré comme confidentiel par la firme autrichienne.

Enfin, la FIA pourrait activer un autre levier, beaucoup plus formel, impliquant son Département Éthique et Conformité pour déterminer s'il y a eu une infraction à la réglementation qu'elle fait respecter en Formule 1. Le Code Sportif International peut en effet permettre de vérifier certains agissements s'ils sont suspectés d'être contraires aux intérêts du championnat.

Ainsi l'article 12.2.1 énonce plusieurs "fautes ou infractions" parmi lesquelles :

12.2.1.c : Tout procédé frauduleux ou manœuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des compétitions ou aux intérêts du sport automobile.

12.2.1.f : Tout propos, acte ou écrit qui porte un préjudice moral ou matériel à la FIA, à ses organes, à ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l’intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA.

12.2.1.g : Tout manquement à l’obligation de coopérer à une enquête.

Si la FIA emprunte cette voie, Red Bull se verrait dans l'obligation de coopérer, puisque l'alinéa 12.2.1.g prévoit de sanctionner "tout manquement à l’obligation de coopérer à une enquête".

Avec Jonathan Noble