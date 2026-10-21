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La FIA s'attaque à une faille du plafond budgétaire en F1 avec une nouvelle règle

Dès la saison prochaine, les écuries devront clairement séparer leurs effectifs affectés à la Formule 1 de ceux qui travaillent sur d'autres programmes.

Franco Nugnes

Publié: 21 oct. 2026, 08:46

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a approuvé de nouvelles dispositions visant à empêcher le personnel des équipes qui ne travaille pas en F1 de participer à des projets liés à la catégorie reine.

La fédération est probablement intervenue parce que certaines équipes étaient parvenues à exploiter les ressources humaines et les infrastructures officiellement affectées à d'autres activités pour contourner le plafond budgétaire.

Cette décision doit permettre de mettre fin au déséquilibre entre les équipes disposant d'autres activités et celles qui ne participent à aucun autre programme que la compétition en Grand Prix. Elle va également bouleverser en profondeur le fonctionnement des écuries de F1. Celles qui font partie de grands groupes automobiles devront fonctionner en totale indépendance vis-à-vis de leur maison mère.

L'objectif des cinq nouveaux articles du règlement opérationnel 2027 est clair : combler une faille qui permettait déjà, dans une certaine mesure, des transferts de savoir-faire entre l'écurie de F1 et les autres branches de l'entreprise, tout en dissimulant certaines dépenses dans des programmes externes, comme le développement de produits, le WEC, la Formule E ou encore la voile.

Jusqu'à présent, il était possible de répartir le temps de travail d'un ingénieur entre deux activités distinctes, en déclarant la part de ses fonctions consacrée à la F1 et celle relevant d'un autre programme. Seul le pourcentage attribué à la Formule 1 était alors imputé au plafond budgétaire.

Les écuries vont devoir respecter une nouvelle règle financière.

Photo de: Pauline Ballet - Formula 1

La FIA va désormais beaucoup plus loin en imposant une véritable séparation entre la F1 et toutes les autres activités, avec des restrictions importantes concernant l'utilisation des moyens technologiques : simulateurs, souffleries, bancs d'essai, centres de données et systèmes informatiques.

Ces nouvelles mesures de cloisonnement interdiront au personnel qui ne travaille pas en F1 d'accéder aux usines dédiées à la Formule 1. De leur côté, les employés affectés aux activités en Grand Prix ne pourront plus rendre visite à leurs collègues des autres départements.

Le transfert d'un employé de la F1 vers un autre secteur ne pourra plus se faire directement : un nouveau contrat devra préciser ses nouvelles fonctions, tandis que son badge d'accès et son adresse e-mail professionnels seront désactivés. En outre, un salarié quittant l'équipe ne pourra pas la réintégrer avant l'expiration d'un délai d'au moins un an.

Fait intéressant, les employés travaillant sur des programmes autres que la F1 qui souhaiteront rejoindre l'équipe de Formule 1 devront eux aussi observer une période de mise en retrait de trois mois, durant laquelle ils ne pourront participer à aucune activité de l'entreprise. L'équipe de F1 est donc appelée à devenir une véritable "forteresse" au sein des installations de sa marque.

Cette nouvelle règle devrait entraîner une hausse des effectifs et des coûts. Les responsables des programmes hors F1 devront se tourner vers des candidats externes, tandis que les projets périphériques perdront des synergies et des possibilités de collaboration.

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