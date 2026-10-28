Formule 1
La FIA s'associe à AWS pour préparer les futurs règlements de la F1
La FIA va utiliser les technologies de cloud et d'intelligence artificielle d'AWS pour renforcer ses capacités à élaborer les futurs règlements techniques.
Filip Cleeren
Publié: 28 oct. 2026, 08:06
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Photo de : Benjamin Vinel
La FIA a annoncé un partenariat d'envergure avec Amazon Web Services (AWS) afin de moderniser ses infrastructures et ses outils numériques.
AWS devient ainsi son partenaire officiel pour l'intelligence artificielle et le cloud computing. L'instance dirigeante du sport automobile utilisera sa gamme d'outils d'IA pour renforcer ses capacités à élaborer les futurs règlements techniques.
La FIA s'appuie également sur les technologies de calcul haute performance (HPC) d'AWS pour réaliser ses simulations aérodynamiques. Cette solution lui permet de mener des essais virtuels sans avoir à fabriquer de pièces physiques, accélérant ainsi le processus de développement tout en réduisant les coûts associés.
Ce partenariat permettra aussi d'étendre la plateforme numérique de licences de la fédération afin de simplifier les démarches administratives. Elle doit notamment faciliter l'organisation des événements par les autorités sportives nationales et l'inscription des officiels. Initialement testée au Canada et au Sri Lanka, cette plateforme sera désormais déployée dans davantage de pays.
Le départ du Grand Prix à Sepang.
Photo de: Srinivasa Krishnan
L'intégration des technologies d'AWS s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique plus large de la FIA, comme l'a expliqué son président, Mohammed Ben Sulayem.
"La technologie transforme chaque aspect de notre sport, et la FIA doit être à l'avant-garde de ce changement. Notre nouveau partenariat avec AWS soutiendra aussi bien le développement des voitures de demain que les clubs de sport automobile locaux, où débutent tant de carrières."
"En intégrant des technologies de cloud et d'IA de premier plan au cœur de la FIA, nous pouvons simplifier la participation des pilotes, des officiels et des bénévoles, aider nos clubs membres à travailler plus efficacement et nous rapprocher de notre ambition de doubler la participation au sport automobile à l'échelle mondiale."
AWS est déjà partenaire technologique de la Formule 1 depuis 2018. Ses outils traitent notamment les données de télémétrie utilisées lors des retransmissions télévisées et alimentent les prédictions stratégiques en direct.
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