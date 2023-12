La FIA va perdre son directeur sportif nommé il y a moins d'un an

Après avoir connu une longue carrière en Formule 1, avec notamment des passages chez Lotus, Tyrrell, Benetton, Williams et AlphaTauri, Steve Nielsen avait travaillé du côté du management de la discipline. En début d'année, il avait été nommé au poste de directeur sportif F1 de la FIA.

Il collaborait étroitement avec le directeur de course, Niels Wittich, et s'occupait au sein de la fédération de toutes les questions sportives ayant trait au Championnat du monde, avec le développement de la direction de course et du centre d'opérations à distance, mais également du travail autour de la réglementation sportive.

Cependant, après une saison particulièrement difficile pour la FIA et diverses polémiques sur divers sujets, des sources haut placées ont indiqué que Nielsen avait décidé de jeter l'éponge. Il aurait notamment fait part de sa frustration quant à la façon dont ce qui se passe côté F1 est géré et quant à la direction prise pour l'avenir.

Même si le départ de Nielsen semble acté, il n'y a toujours pas eu de communiqué officiel de la part de la FIA sur le sujet. Motorsport.com a contacté la fédération avant la publication de cet article.

Mohammed Ben Sulayem

Quand ce départ sera confirmé, il s'agira d'un coup dur pour la fédération car l'expérience de Nielsen avait joué un rôle important dans l'amélioration des opérations F1 et il était très respecté par les écuries dans le paddock. Il était aussi le symbole de l'équipe F1 agrandie au sein de la FIA sous la direction du responsable monoplace Nikolas Tombazis, et qui comprend entre autres le directeur technique Tim Goss, le directeur financier Federico Lodi et le directeur des opérations François Sicard.

S'exprimant au moment de son recrutement, Ben Sulayem avait insisté sur l'importance de Nielsen : "Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à apporter des changements significatifs et éclairés à notre équipe Formule 1 afin de créer la bonne structure avec les bonnes personnes pour superviser la future réglementation de ce sport. En formant et donnant confiance aux membres de notre organisation, tout en recrutant des personnes expertes et expérimentées, je suis convaincu que nous sommes dans la meilleure position possible pour avancer avec nos partenaires de Formula One Management et les écuries de Formule 1."

En début d'année, Ben Sulayem avait annoncé que, suite à la mise en place de l'équipe F1, il voulait se retirer de la gestion quotidienne de la discipline. À l'époque, un porte-parole de la FIA avait explique : "Le président de la FIA a des attributions diverses qui couvrent l'étendue des sports mécaniques et de la mobilité dans le monde. Maintenant que la restructuration de la Formule 1 est complète, il est naturel que ce soit l'étape suivante."

Dans ce cadre, le président a récemment nommé l'ancien journaliste Dieter Rencken dans un rôle de délégué à la F1 pour l'aider à superviser l'évolution future des règlements et participer aux discussions sur les prochains Accords Concorde.

Avec Jonathan Noble