FIA et pilotes vont discuter de l'incident avec la grue à Austin

L'apparition sur la piste d'une grue pour prendre en charge la Ferrari accidentée de Carlos Sainz lors du Grand Prix du Japon a conduit à une controverse, huit ans après l'accident qui avait coûté la vie à Jules Bianchi sur le même circuit de Suzuka et dans des circonstances globalement similaires. Depuis, des discussions ont eu lieu entre les pilotes et également avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Les échanges vont désormais prendre un tour plus formel puisque la situation sera évoquée lors du briefing des pilotes qui aura lieu ce vendredi à Austin, après les Essais Libres 2 du Grand Prix des États-Unis. Les deux directeurs de course de la F1, Niels Wittich et Eduardo Freitas, seront présents.

"Je pense que nous avons tous été clairs sur ce point avec la FIA", a déclaré Charles Leclerc de Ferrari. "Non, nous ne voulons pas voir ça. En 2014, nous avons évidemment perdu Jules à cause [d'une situation] similaire. Et nous avons été très clairs avec la FIA sur le fait que nous ne voulons pas ça. Et je pense qu'ils ont compris."

L'un des directeurs de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), le pilote Mercedes George Russell, estime qu'il faut que la FIA trouve des solutions pour améliorer la sécurité dans l'utilisation d'engins de dépannage. "Tous les pilotes ont fait part de leurs préoccupations, principalement entre nous jusqu'à présent", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur les récentes discussions.

"Je pense que la plupart d'entre nous ont également été en contact avec Mohammed et ont entendu son point de vue. Et nous allons nous réunir [vendredi] lors du briefing des pilotes et entendre ce que la FIA, du point de vue de la direction de course, a à dire."

"Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'était absolument pas la bonne chose à faire. On ne devrait jamais se retrouver dans un tel scénario. Et puis je suppose que nous devons nous mettre d'accord entre pilotes pour savoir si nous sommes satisfaits d'avoir une grue sur le circuit."

George Russell, Mercedes

"Si oui, dans quelles circonstances ? Peut-être que cela ne peut se faire que sur une ligne droite, sans être autorisés à zigzaguer ou alors il pourrait y avoir une limite de vitesse dans ce mini secteur. Peut-être qu'il doit y avoir des communications radio pour dire qu'il y a quelque chose sur le circuit à ce moment-là. Donc oui, nous devons travailler ensemble pour trouver une meilleure solution."

Jusqu'ici, Russell estime toutefois que la réaction des instances a été positive : "Je ne vais pas citer quoi que ce soit à la place de Mohammed. Mais je pense, comme je l'ai dit, que tout le monde reconnaît que cela n'aurait absolument pas dû arriver. Et je crois que maintenant, c'est à nous d'essayer de comprendre pourquoi cela s'est produit."

"Il y a évidemment beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans la prise de ces décisions. La barrière de la langue en est une, entre les commissaires et la FIA. Et, comme je l'ai dit, nous devons juste comprendre et entendre leur version de l'histoire – je suis sûr qu'ils connaissent notre version – et partir de ça."

Interrogé sur la manière dont se déroule la communication avec Ben Sulayem, Russell a ajouté : "Je pense, personnellement, que ma relation avec Mohammed est très solide. Et nous sommes en quelque sorte en communication toutes les deux semaines, lorsqu'il y a un problème particulier."

"Mais nous travaillons assurément à une plus grande transparence, qu'il s'agisse du plafond budgétaire, de la destination des amendes et de leur répartition en aval. On nous a assuré qu'il y aurait de la transparence. Et je pense que c'est important pour la croissance de la discipline, et plus que jamais aujourd'hui, avec cette question du plafonnement des coûts. Nous voulons simplement avoir cette transparence, afin que nous puissions tous aller de l'avant."