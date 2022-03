La FIA précise le fonctionnement de sa VAR en F1

Charger le lecteur audio

La Fédération Internationale de l'Automobile a présenté ce samedi son rapport sur les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et en a profité pour donner des détails sur sa propre version de la VAR, qui est mise en place en 2022. C'est une conséquence directe de la polémique liée aux décisions du directeur de course Michael Masi, qui avaient fait basculer la course au titre mondial entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Initialement baptisée "direction de course virtuelle", la nouvelle initiative prend le nom de Remote Operations Centre (ROC), soit Centre opérationnel à distance dans la langue de Molière. Le ROC est basé à Genève, dans les locaux de la FIA, et a pour but de soutenir les nouveaux directeurs de course de la Formule 1, Eduardo Freitas et Niels Wittich, qui assurent ce rôle en alternance.

"Les questions de procédure et de réglementation peuvent être soumises au ROC, qui agit à titre consultatif, n'interrompt pas le travail de l'équipe de direction de course sur place et ne retarde pas le processus de décision", indique le communiqué de la FIA à la suite du Conseil Mondial du Sport Automobile.

"Bien que le principe soit similaire à la 'VAR' en football, le ROC sera source de soutien pour l'équipe de direction de course, avec des données comparables à celles de plus de dix matchs de football simultanés, y compris plus de 140 sources vidéo et audio."

"Le ROC permet à la FIA de compter sur une ressource supplémentaire pour revoir et examiner minutieusement les aspects [d'une course] et les décisions prises afin d'ajuster et d'améliorer les procédures pour l'avenir. Il n'a aucun pouvoir réglementaire et ne peut être utilisé pour réévaluer ou modifier des décisions passées."

La FIA précise par ailleurs que le ROC "deviendra une précieuse ressource de formation pour la prochaine génération de commissaires et de membres de la direction de course" et que "ses bénéfices s'étendront à d'autres championnats FIA et à toute la communauté internationale de fédérations nationales".

