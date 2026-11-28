Formule 1

La FIA réfléchit au retour du DRS en complément d'un push-to-pass en 2030

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Nikolas Tombazis, responsable Monoplace à la FIA, explique comment l'instance dirigeante pourrait associer des aides aérodynamiques et électriques au dépassement à partir de 2030.

Ronald Vording

Publié: 28 nov. 2026, 13:10

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Photo de : Manuel Eletto

Bien que le cadre réglementaire annoncé la semaine dernière définisse les principaux éléments de la prochaine ère de la F1 – un V8 turbo de 2,1 litres avec une composante électrique considérablement réduite –, de nombreux détails doivent encore être précisés au cours des prochains mois.

L'une des principales questions en suspens concerne les moyens de faciliter les dépassements. Pour 2026, la FIA a introduit le mode Overtake, mais celui-ci est avant tout une conséquence de l'extrême complexité du règlement actuel.

Pour que les unités de puissance actuelles puissent fonctionner, les monoplaces devaient afficher une traînée nettement réduite. C'est ce qui a conduit à l'introduction de l'aérodynamique active, avec les zones de mode ligne droite. Comme tous les pilotes peuvent ouvrir leurs ailerons avant et arrière, le DRS a disparu en tant qu'aide au dépassement. La FIA a donc dû trouver une solution de remplacement, qui a pris la forme du mode Overtake.

L'objectif est de conserver un concept nettement plus simple pour le prochain cycle réglementaire. Nikolas Tombazis, responsable Monoplace à la FIA, a confirmé dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com que les zones de mode ligne droite allaient disparaître et que l'instance dirigeante étudiait des solutions plus familières.

Nico Hulkenberg (Audi)

Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

En coulisses, les travaux se poursuivent actuellement pour déterminer les aides au dépassement qui seront nécessaires à partir de 2030. La FIA étudie plusieurs possibilités, dont une combinaison entre un système de push-to-pass et le DRS.

"En conditions de course, la puissance électrique sera clairement davantage consacrée au push-to-pass et moins à la récupération d'énergie", a expliqué Tombazis à Motorsport.com. "Comme la composante électrique sera beaucoup plus réduite que sur les unités de puissance actuelles, cela signifie que toutes les règles liées à l'utilisation de l'énergie seront soit supprimées, soit considérablement simplifiées."

"Ce sera donc un élément fondamental pour les dépassements, mais nous continuons à réaliser des simulations concernant les dépassements et la possibilité de suivre de près les autres voitures."

Ces simulations doivent permettre de déterminer précisément le fonctionnement du push-to-pass : un nombre fixe de secondes par course, comme en IndyCar, ou un autre système. Elles doivent également établir s'il sera nécessaire de l'associer au retour du DRS.

"Si nous avons besoin d'ajouter le DRS pour l'associer à une composante électrique, nous serons tout à fait disposés à le faire", a déclaré Tombazis. "Et pour être clair, nous n'aurons plus besoin des zones de mode ligne droite dans le prochain règlement."

"Nous conserverons donc la possibilité d'utiliser un dispositif davantage inspiré du DRS pour compléter la composante électrique et garantir le niveau de spectacle souhaité en matière de batailles rapprochées."

Un système DRS chez Red Bull.

Photo de: Giorgio Piola

Les simulations se poursuivent et il n'a pas encore été confirmé que le push-to-pass et le DRS seraient effectivement associés. Tombazis a toutefois confirmé que cette combinaison faisait désormais partie des options envisagées : "C'est possible, oui. Je n'ai pas dit que ce serait exactement comme ça, mais il pourrait effectivement y avoir les deux, le DRS et le push-to-pass."

Selon la proposition initiale, la composante électrique fournirait jusqu'à 200 kW, dont 100 kW disponibles pour une utilisation normale et 100 kW supplémentaires réservés au push-to-pass.

En envisageant d'y ajouter le DRS, la FIA cherche à trouver le bon équilibre : idéalement, les dépassements devraient de nouveau se conclure dans la zone de freinage, plutôt qu'à mi-ligne droite.

"Oui, et ce que je veux dire, c'est que le DRS est une solution que nous connaissons déjà. Ce n'est pas quelque chose que nous devons inventer. Nous devons simplement déterminer, premièrement, si nous en avons besoin et, deuxièmement, dans quelle mesure."

"Nous ne voulons clairement pas créer une situation dans laquelle les voitures se dépasseraient sans aucune résistance. Nous voulons de vraies batailles. Nous voulons voir des voitures aborder les virages côte à côte et se battre, mais nous disposons des outils nécessaires pour trouver le bon réglage en vue de 2030."

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