Le fondateur de l'écurie Toleman est décédé

Ted Toleman, qui fut l'un des fondateurs de Toleman Motorsport avec son frère Bob, est décédé à l'âge de 86 ans. Fils d'un homme d'affaires britannique spécialisé dans le transport, Ted se lança avec son frère dans le sport auto dans les années 1970, engageant notamment son équipe en Formule Ford 2000 puis en Formule 2.

Après le décès de son frère dans un accident en Formule Ford, Ted resta à la barre de la structure et connut le succès en fabricant ses propres monoplaces de F2, en faisant appel à l'ingénieur Rory Byrne, qui deviendra par la suite une figure de la F1. Un choix qui s'est rapidement avéré payant puisqu'en 1980, Toleman remporte aisément le championnat grâce à la TG280 et sa version B, permettant à Brian Henton d'être sacré devant son équipier Derek Warwick.

Le succès de la F2 incita Ted Toleman à se lancer en F1 avec sa structure, ce qui fut chose faite à compter de 1981 avec la Toleman TG181. Trop peu performante, la voiture ne se qualifia qu'à deux reprises, avec une dixième place finale comme meilleur résultat (à une époque où seuls les six premiers inscrivaient des points). La saison 1982 sera un peu meilleure avec cette fois des qualifications régulières pour les courses, mais les résultats seront loin d'être bons, avec de nombreux abandons pour la TG181C et, là encore, une dixième place comme meilleur résultat.

Il faudra attendre 1983 pour voir l'écurie se stabiliser et commencer à nettement progresser, profitant du Grand Prix des Pays-Bas cette année-là pour inscrire ses premiers points grâce à Derek Warwick, qui termina au pied du podium. L'écurie inscrira ensuite des points lors des trois manches suivantes, plaçant même ses deux monoplaces dans le top 6 lors du GP d'Europe. Elle termina la saison à la neuvième place du classement constructeurs.

Ayrton Senna à bord de la Toleman TG184 à moteur Hart, lors du GP de Monaco 1984.

Mais bien entendu, la grande percée de l'écurie aura lieu l'année suivante, lorsqu'elle permettra à un certain Ayrton Senna de faire ses débuts dans la discipline. Avec le talentueux Brésilien dans ses rangs, l'écurie connaîtra son tout premier podium, lors du célèbre Grand Prix de Monaco 1984, où Senna avait sans doute la victoire en ligne de mire si la course n'avait pas été arrêtée en raison des conditions climatiques dantesques. Cette deuxième place sera suivie par deux autres podiums, aux GP de Grande-Bretagne et au GP du Portugal, à chaque fois signés par Senna. Cette saison allait se clôturer à la septième place chez les constructeurs.

Senna quittant l'écurie pour Lotus, ce qui n'allait d'ailleurs pas se faire sans quelques heurts en fin de saison 1984, la saison 1985 est bien moins prometteuse et les résultats sont plus décevants, même si, au milieu de tout cela, Teo Fabi réussira l'exploit de signer une pole lors du GP d'Allemagne. Mais c'est en coulisses que le destin de l'écurie allait changer puisque Benetton, son sponsor principal, décida de racheter la structure pour en faire l'écurie Benetton à part entière dès 1986, ouvrant la voie aux succès rencontrés dans les années 1990 par l'écurie italienne.

En dehors de la F1, Ted Toleman a participé et remporté de nombreuses épreuves de bateaux offshore. En 1985, il se consacra à un projet de traversée de l'Atlantique soutenu par le fondateur de Virgin, Richard Branson, qui ne rencontra pas le succès. Il prit aussi part aux 24 Heures du Mans en 1978 et participa trois fois au Dakar.

Après la vente de l'écurie puis de la compagnie de transport, Toleman vécut entre de nombreux lieux, terminant sa vie entre l'Australie et les Philippines, où il s'est éteint ce 10 avril.

À sa famille et à ses proches, la rédaction de Motorsport.com adresse ses sincères condoléances.