Le fonds souverain de Bahreïn rachète McLaren

En décembre, les actionnaires de McLaren ont approuvé à l'unanimité une recapitalisation complète de l'entreprise, censée permettre un processus de gouvernance "simplifié". Toutefois, les finances du constructeur de supercars font depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux. Pendant la pandémie de Covid, McLaren a contracté un prêt de 150 millions de livres sterling auprès de la Banque nationale de Bahreïn, vendu des parts dans l'écurie de F1, conclu un accord de cession-bail pour son usine de Woking et supprimé 1 000 emplois.

Et le groupe McLaren vient désormais d'annoncer que Bahrain Mumtalakat Holding Company, fonds souverain de Bahreïn et investisseur de longue date, a pris possession de la totalité du capital social "à la suite de la conversion de toutes les actions privilégiées en actions ordinaires".

Paul Walsh, président exécutif du groupe McLaren, a déclaré : "Nous sommes ravis de l'engagement continu de Mumtalakat envers McLaren par le biais de cet accord, qui renforce notre structure d'actionnariat et de gouvernance."

"Cela nous permettra de nous concentrer sur la réalisation de notre business plan à long terme, y compris l'investissement dans de nouveaux produits et de nouvelles technologies, tout en continuant à explorer des partenariats techniques potentiels avec des partenaires de l'industrie."

Mumtalakat s'est associé à McLaren en 2007, lorsqu'il a racheté 30% des parts à l'ancien président Ron Dennis et à Mansour Ojjeh. Après la vente d'actions de l'écurie de F1 à la société d'investissement américaine MSP Sports Capital, à hauteur de 185 millions de livres sterling, le groupe McLaren conserve une participation de 67% dans McLaren Racing.

En plus de la Formule 1, McLaren Racing est également présent en IndyCar, en Formule E et en Extreme E. Et lors du week-end du Grand Prix d'Australie, il a été annoncé que son PDG, Zak Brown, avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2030.

Jeudi, à la Chambre des Lords du Royaume-Uni, les liens entre McLaren et Bahreïn ont été évoqués dans le cadre d'un débat sur l'utilisation du sport pour améliorer l'image de pays dont le bilan en matière de droits de l'homme est médiocre.

Dans le cadre de ce débat, Lord Scriven a qualifié le PDG de la F1, Stefano Domenicali, d'arrogant, l'accusant de "manquer de professionnalisme" pour ne pas avoir répondu aux inquiétudes concernant les courses du championnat dans des pays qui tentent de "laver" leur image par le sport.

Lord Scriven a ajouté que "la direction de la F1 par Domenicali nuit à la réputation de son sport, car il refuse de s'engager sur les questions relatives à la F1 et aux droits de l'homme".