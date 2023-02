Chaos et confusion, le dernier succès de Ford Cosworth en F1

Charger le lecteur audio

Au lendemain de qualifications déjà fortement perturbées par la pluie, le 700e Grand Prix de l'Histoire de la Formule 1 s'apprête, le dimanche 6 avril 2003, à se disputer dans des conditions toujours humides. Le départ de l'épreuve est d'abord différé de dix minutes, puis il est finalement donné derrière la voiture de sécurité. Au volant de sa Jordan motorisée par un V10 Ford Cosworth, Giancarlo Fisichella en profite pour passer immédiatement par les stands et ajouter du carburant. Un pari qui sera décisif.

Une fois la course lancée, les événements s'enchaînent et le spectacle est au rendez-vous. Jusqu'à une fin inattendue, fruit d'une impensable confusion. Dans le dernier virage du circuit, Mark Webber est violemment sorti de la piste. Les drapeaux jaunes sont agités, Fisichella et Kimi Räikkönen passent prudemment en parvenant à éviter les débris, mais pas Fernando Alonso. Celui-ci heurte une roue de plein fouet avant d'être catapulté dans le mur. Groggy, l'Espagnol s'en tire miraculeusement indemne. Nous sommes au 56e tour de course et les débris qui jonchent le tracé sont trop nombreux pour prendre le moindre risque : le drapeau rouge est brandi.

Plus de 75% de la distance a été couverte, ce qui permet d'entériner les résultats. Dans le clan Jordan, c'est l'explosion… La petite équipe célèbre ce succès inespéré, avant que les commissaires ne jettent un froid. Le règlement dispose que le classement final après un drapeau rouge est celui établi deux tours avant. Selon eux, Räikkönen était encore leader à ce moment-là, et c'est lui qui va avoir l'honneur de monter sur la plus haute marche du podium.

La plus grande confusion règne à Interlagos, d'autant que le podium se déroule sans Alonso, transporté par précaution au centre médical. Pour Eddie Jordan, les sentiments sont forcément étranges… Dans les jours qui suivent, l'écurie va réussir à apporter la preuve irréfutable qu'il y a eu une erreur, et que Fisichella a bien entamé le 56e tour avant le déploiement du drapeau rouge. C'est donc le classement du 54e tour qui doit être pris en compte, soit après la prise de pouvoir du pilote italien aux dépens Räikkönen.

Au siège parisien de la FIA, l'erreur est clairement admise, et la victoire est logiquement rendue à qui de droit. Lors du Grand Prix suivant à Imola, le week-end débute par une cérémonie très inhabituelle. La McLaren de Räikkönen et la Jordan de Fisichella posent pour la postérité, tandis que le Finlandais, beau joueur, rend le trophée à son adversaire.

Tout comme le dernier succès du légendaire moteur DFV de Ford Cosworth coïncidait avec le dernier de Tyrrell à Détroit en 1983, l'ultime victoire d'un bloc Ford Cosworth en F1 marquait également la victoire finale de l'écurie Jordan en discipline reine. L'équipe irlandaise allait encore vivoter une saison avant un rachat pour devenir Midland et donner suite à la lignée qui est aujourd'hui celle qui a accouché d'Aston Martin.

Du côté de Ford, on mettra fin à l'aventure F1 dès la fin de saison 2004, principalement en revendant l'écurie Jaguar à Red Bull mais également en cessant de soutenir les efforts de Cosworth qui demeurera dans la discipline deux saisons de plus puis fera un retour peu fructueux au début des années 2010 pour soutenir les nouvelles écuries arrivées à l'époque en F1, même si Williams lui offrira une pole au GP du Brésil 2010.

Le Grand Prix du Brésil 2003 en images

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.

La grille de départ 1 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Cristiano da Matta 2 / 93 Photo de: Toyota Racing Cristiano da Matta 3 / 93 Photo de: Toyota Racing Ralf Schumacher 4 / 93 Photo de: BMW AG Ralf Schumacher 5 / 93 Photo de: BMW AG Ralf Schumacher 6 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Jarno Trulli 7 / 93 Photo de: Renault F1 Jos Verstappen 8 / 93 Photo de: Minardi Formula 1 Jos Verstappen 9 / 93 Photo de: Minardi Formula 1 Giancarlo Fisichella 10 / 93 Photo de: Brousseau Photo Jenson Button 11 / 93 Photo de: British American Racing Jenson Button 12 / 93 Photo de: British American Racing Jenson Button 13 / 93 Photo de: Honda GP Juan-Pablo Montoya 14 / 93 Photo de: BMW AG Michael Schumacher 15 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 16 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 17 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 18 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 19 / 93 Photo de: Brousseau Photo Rubens Barrichello 20 / 93 Photo de: Brousseau Photo Rubens Barrichello 21 / 93 Photo de: Shell Motorsport Mark Webber 22 / 93 Photo de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Mark Webber 23 / 93 Photo de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Mark Webber 24 / 93 Photo de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Jacques Villeneuve 25 / 93 Photo de: British American Racing Jacques Villeneuve 26 / 93 Photo de: British American Racing Jacques Villeneuve 27 / 93 Photo de: British American Racing Fernando Alonso 28 / 93 Photo de: Renault F1 Fernando Alonso 29 / 93 Photo de: Renault F1 Fernando Alonso 30 / 93 Photo de: Brousseau Photo Fernando Alonso 31 / 93 Photo de: Renault F1 Fernando Alonso 32 / 93 Photo de: Renault F1 Fernando Alonso 33 / 93 Photo de: Renault F1 Juan Pablo Montoya et Michael Schumacher 34 / 93 Photo de: Williams F1 Kimi Räikkönen 35 / 93 Photo de: Brousseau Photo Kimi Räikkönen 36 / 93 Photo de: Brousseau Photo Kimi Räikkönen 37 / 93 Photo de: Brousseau Photo Nick Heidfeld 38 / 93 Photo de: Sauber Petronas Arrêt pour Cristiano Da Matta 39 / 93 Photo de: Toyota Racing Arrêt au stand pour Mark Webber 40 / 93 Photo de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Juan Pablo Montoya et David Coulthard 41 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Jarno Trulli et Fernando Alonso 42 / 93 Photo de: Renault F1 Giancarlo Fisichella sort de sa Jordan en feu en parc fermé 43 / 93 Photo de: Brousseau Photo Giancarlo Fisichella et Eddie Jordan célèbrent la deuxième place 44 / 93 Photo de: Jordan Grand Prix Fernando Alonso, Renault après son accident 45 / 93 Photo de: Brousseau Photo Podium : le vainqueur Kimi Raikkonen 46 / 93 Photo de: DaimlerChrysler Le crash de Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23 47 / 93 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Le crash de Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23 48 / 93 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Le crash de Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23 49 / 93 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault F1 Team, après son crash 50 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Les débris de la Jaguar de Mark Webber et de la Renault de Fernando Alonso 51 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images La monoplace accidentée de Fernando Alonso (Renault R23) 52 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team, pris en charge après son crash 53 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images La monoplace accidentée de Fernando Alonso (Renault R23) 54 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Le crash de Fernando Alonso, Renault R23 55 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images L'équipe médicale s'occupe de Fernando Alonso après son crash 56 / 93 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images L'équipe médicale s'occupe de Fernando Alonso après son crash 57 / 93 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23, sonné après son crash 58 / 93 Photo de: LAT Images Jarno Trulli, Renault Renault F1 Team R23, passe après le crash de Fernando Alonso 59 / 93 Photo de: LAT Images Jarno Trulli, Renault Renault F1 Team R23, passe après le crash de Fernando Alonso 60 / 93 Photo de: LAT Images Le crash de Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23 61 / 93 Photo de: LAT Images Le crash de Fernando Alonso, Renault Renault F1 Team R23 62 / 93 Photo de: LAT Images La Renault R23 de Fernando Alonso après son crash 63 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Le Safety car devant Rubens Barrichello, Ferrari F2002 64 / 93 Photo de: Lyndon McNeil Podium : Kimi Raikkönen, McLarenn, Giancarlo Fisichella, Jordan 65 / 93 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Podium : Giancarlo Fisichella, Jordan fête son podium 66 / 93 Photo de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher et Fernando Alonso 67 / 93 Photo de: Renault F1 Jarno Trulli, Ralf Schumacher et Michael Schumacher 68 / 93 Photo de: Renault F1 Cristiano da Matta, Toyota, et Jacques Villeneuve, BAR 69 / 93 Photo de: British American Racing Cristiano da Matta, Toyota, et Jacques Villeneuve, BAR 70 / 93 Photo de: British American Racing Ralf Schumacher et Michael Schumacher 71 / 93 Photo de: BMW AG Heinz-Harald Frentzen et Jos Verstappen 72 / 93 Photo de: Sauber Petronas Heinz-Harald Frentzen se rend sur la grille de départ 73 / 93 Photo de: Sauber Petronas Départ : Mark Webber devant Kimi Raikkonen 74 / 93 Photo de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Juan Pablo Montoya se rend sur la grille de départ 75 / 93 Photo de: Williams F1 Ralf Schumacher se rend sur la grille de départ 76 / 93 Photo de: Williams F1 Eddie Jordan et son équipe assistent au podium de Giancarlo Fisichella 77 / 93 Photo de: Jordan Grand Prix Jordan fête le résultat de Giancarlo Fisichella 78 / 93 Photo de: Jordan Grand Prix Abandon pour Rubens Barrichello 79 / 93 Photo de: Brousseau Photo Mark Webber et Rubens Barrichello 80 / 93 Photo de: Brousseau Photo Jarno Trulli s'appuie sur sa voiture 81 / 93 Photo de: Brousseau Photo David Coulthard, Michael Schumacher et Ralf Schumacher 82 / 93 Photo de: Brousseau Photo David Coulthard et Rubens Barrichello 83 / 93 Photo de: Brousseau Photo Kimi Raikkonen derrière le safety car 84 / 93 Photo de: Brousseau Photo Le Safety Car 85 / 93 Photo de: Brousseau Photo Fernando Alonso se rend sur la grille de départ 86 / 93 Photo de: Renault F1 Jacques Villeneuve et Mark Webber 87 / 93 Photo de: British American Racing Jacques Villeneuve se rend sur la grille de départ 88 / 93 Photo de: British American Racing Le Safety Car devant Rubens Barrichello et David Coulthard 89 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Premiers tours derrière la voiture de sécurité 90 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello derrière le Safety Car 91 / 93 Photo de: Ferrari Media Center Michael Schumacher devant Rubens Barrichello 92 / 93 Photo de: Ferrari Media Center David Coulthard devant Michael Schumacher 93 / 93 Photo de: DaimlerChrysler