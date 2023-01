Ford reconnaît "qu'il faut réfléchir" à un retour en F1

Charger le lecteur audio

Depuis plusieurs semaines, le bruit court que Ford est en discussions avancées avec Red Bull en vue de 2026, avec la possibilité que la marque américaine donne son nom à la future unité de puissance qui équipera l'écurie autrichienne au moment où la nouvelle réglementation moteur entrera en vigueur. D'aucuns vont même jusqu'à suggérer que l'accord pourrait être finalisé avant le début de la saison 2023.

Quoi qu'il en soit, Ford reste silencieux sur ce dossier mais reconnaît que la hausse récente de la popularité de la Formule 1, notamment aux États-Unis, a replacé la discipline dans le rang des compétitions à envisager pour le constructeur à l'avenir. S'exprimant en exclusivité pour Motorsport.com, Mark Rushbrook, responsable de Ford Performance, a déclaré : "La Formule 1 est assurément solide et en pleine croissance, tant aux États-Unis que dans le reste du monde."

"Ce qu'ils ont fait de bien, c'est mettre en place de belles courses et une excellente compétition. C'est toujours le summum, mais ils ont réussi à toucher de nouveaux publics avec des choses comme Drive to Survive. En tant qu'entreprise, nous participons à des courses pour l'innovation, le transfert de technologie, les possibilités d'apprentissage, mais aussi pour des raisons marketing. La situation a évolué, c'est certain, et il faut y réfléchir."

Interrogé spécifiquement sur les rumeurs concernant 2026, Rushbrook a répondu : "Nous ne commentons pas les spéculations, mais c'est la même chose avec toutes les autres compétitions qui existent. Il est de notre responsabilité de les étudier et de les comprendre, puis de prendre des décisions pour savoir si cela a du sens ou non."

Le logo Ford sur une WRC.

Autre élément qui ajoute à l'attrait de la F1 pour les constructeurs : le passage à un carburant 100% durable à partir de 2026, facteur qui a été cité par Audi et Cadillac comme important dans leur propre intérêt. Rushbrook estime qu'il y a une forte valeur à tirer du fait que des championnats ne se précipitent pas pour passer au tout électrique.

"Le carburant durable est clairement quelque chose qui nous intéresse, mais nous le connaissons déjà dans d'autres championnats. Le WRC l'a fait, à partir de l'année dernière, et cela a constitué une grande partie de l'histoire et de l'apprentissage pour nous. Dans les véhicules que nous vendons, certaines régions passent plus rapidement que d'autres au tout électrique, certaines resteront plus longtemps aux moteurs à combustion interne."

"Mais nous voulons être durables dans ce que nous faisons en tant qu'entreprise, pas seulement en produisant des voitures électriques mais aussi en étant plus durables avec les véhicules à moteur à combustion interne. Nous soutenons toutes les disciplines, que nous y participions ou non, qui passent à un carburant plus durable."

À propos de Cadillac, l'arrivée potentielle de General Motors, l'un de ses principaux concurrents sur le marché américain, en F1 pourrait également titiller Ford. Toutefois, Rushbrook tempère les ardeurs. Lorsqu'il lui a été demandé si l'implication de GM changerait quelque chose pour sa compagnie, il a répondu : "Pas nécessairement. Mais il sera intéressant de voir comment cela évolue, s'ils réussiront à y arriver en tant que 11e équipe."

Avec Jamie Klein et Jonathan Noble