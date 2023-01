Franco Colapinto rejoint l'académie Williams

Charger le lecteur audio

La Williams Driver Academy est de plus en plus fournie. Fondé en 2016, le programme de jeunes pilotes de la légendaire écurie britannique accueillait l'an passé Jamie Chadwick, Oliver Gray, Roy Nissany, Zak O'Sullivan et Logan Sargeant, ce dernier ayant fait ses preuves au point d'être titularisé en Formule 1 cette saison.

En 2023, on retrouvera en tout cas dans l'académie Franco Colapinto. Ce Champion de F4 Espagne s'est illustré dans plusieurs championnats en monoplace : troisième de Formule Renault Eurocup en 2020, sixième du Championnat d'Europe de Formule Régionale (en manquant quatre courses) en 2021, et l'an dernier, une belle neuvième place en tant que fer de lance de l'écurie Van Amersfoort Racing en FIA F3, avec deux victoires à la clé.

Ces résultats ont manifestement convaincu Williams qu'il fallait prendre Colapinto sous son aile à l'avenir. "C'est un véritable honneur de rejoindre Williams Racing en tant que pilote de l'académie", se réjouit l'Argentin de 19 ans. "C'est l'une des écuries les plus victorieuses dans l'Histoire de la Formule 1 et j'ai hâte de suivre les traces de mon compatriote Carlos Reutemann. C'est une opportunité incroyable dont je serai toujours reconnaissant. Merci à tout le monde chez Williams d'avoir placé sa confiance en moi."

Grâce à ce nouveau rôle, Colapinto va passer un certain temps à l'usine de Grove afin de parfaire ses compétences et sera mis à contribution sur le simulateur.

"Nous sommes ravis d'accueillir Franco dans la Williams Racing Driver Academy", ajoute Sven Smeets, directeur sportif. "Son palmarès depuis le karting met en lumière son talent au volant et ce dont il sera capable dans les années à venir. Il a réalisé une première saison remarquable en Formule 3, avec plusieurs performances solides qui ont mené à des podiums et à des victoires. Nous sommes impatients de travailler étroitement avec Franco pour contribuer à sa formation et à sa progression en tant que pilote."

Il est désormais annoncé que Colapinto va rempiler pour la première fois dans un championnat en 2023, à savoir la FIA F3, mais il va renouer avec l'écurie MP Motorsport avec laquelle il a connu le succès en Formule Renault et en Formule Régionale.

Lire aussi : Ces jeunes pilotes qu'il faudra suivre en 2023