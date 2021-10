Gasly exhorte AlphaTauri à éviter les erreurs stratégiques

Troisième des Essais Libres 2 à Sotchi, Pierre Gasly et AlphaTauri pouvaient nourrir de vraies ambitions sur la piste russe. Las, ces promesses ont été douchées, au sens propre comme au figuré, lors des qualifications quand, maintenu en piste à l'encontre de sa volonté sur des pneus intermédiaires usés, le Français n'a pas réussi à améliorer son temps de Q2 et s'est retrouvé coincé dans la zone rouge.

Au micro de Canal+ samedi dernier, Gasly n'avait pas caché son énervement face à cette situation, estimant que la frilosité de son écurie à le faire rentrer lui avait fait "rater une énorme opportunité" avec une monoplace qui pouvait "se qualifier dans le top 5".

En course, le vainqueur du GP d'Italie 2020 a passé la plupart du temps hors des points et a perdu toute chance d'en inscrire quand il est resté en pneus slicks alors que l'averse s'abattait sur la piste russe. AlphaTauri lui avait indiqué à la radio que la pluie ne serait pas plus forte. Il est finalement passé par la voie des stands, bien trop tard, au 50e passage. Il a franchi la ligne d'arrivée au 13e rang.

Le GP de Russie est intervenu deux semaines après une manche désastreuse à Monza où Gasly s'est accidenté au départ des Qualifications Sprint avant d'abandonner très tôt lors de la course du lendemain. "Ce week-end, nous ne méritions pas de marquer des points", a-t-il déclaré à propos de Sotchi.

"Je pense que nous faisons simplement trop d'erreurs. Et je pense que pour nous tous, nous devons juste travailler davantage et comprendre comment capitaliser sur de telles opportunités. C'est difficile à encaisser, parce qu'il y avait clairement mieux à faire. Mais j'espère que cela peut être une bonne chose pour le reste de l'année."

"C'est une question de manière de faire les choses, parce que je sais que nous avons un groupe de personnes très intelligentes dans l'équipe. Et malheureusement ce week-end, nous nous sommes trompés hier, et encore aujourd'hui. Nous avons laissé de gros points sur la table."

"C'est dommage car honnêtement, la voiture était une fois de plus compétitive, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire de telles erreurs si vous voulez vous battre pour la cinquième place du championnat."

Les adversaires directs d'AlphaTauri dans la course au top 5, à savoir Alpine, ont réussi à inscrire 13 points sur les deux derniers rendez-vous de la saison, leur offrant une avance de 19 unités à sept GP de la fin.

"Il est clair que ce week-end, nous n'avons pas été globalement performants en tant qu'équipe au même niveau que celui que nous avons montré toute la saison. C'est malheureux. Je crois en ces gens, je crois en cette équipe, je sais de quoi ils sont capables. La performance que nous avons montrée ce week-end n'est pas au niveau de ce que nous sommes capables de faire, donc nous allons simplement tout analyser et revenir plus forts en Turquie."

La frustration de Gasly a été aggravée par le fait qu'un choix précoce de Valtteri Bottas au moment de l'arrivée de la pluie a fait bondir le Finlandais à la cinquième place. "Nous avons fait tout le premier relais devant Bottas. Le deuxième relais, nous sommes ressortis juste derrière Bottas et puis la pluie est arrivée, ils l'ont arrêté, et puis nous sommes restés dehors. En gros, il a terminé P5, et ensuite nous avons terminé hors des points."

"Nous n'étions pas sur la piste avec les bons pneus, mais apparemment nous ne nous attendions pas à plus de pluie, et il y en a eu plus. C'est donc malheureux. Et nous allons revoir comment améliorer nos prévisions météorologiques."

"Vous devez vous fier à ce que sont les conditions, comment ça va se passer, et on m'a dit que ça allait rester stable comme ça. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous devons réexaminer la situation. Ce n'est pas la première fois que dans ces conditions, Hockenheim 2018, ce n'était pas amusant sur les pluie alors que c'était sec."