Gasly emmène l'Alpine de la dernière place aux points !

Charger le lecteur audio

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les débuts de Pierre Gasly chez Alpine ! Après des essais hivernaux et des essais libres discrets, puis un samedi raté avec une dernière place sur la grille, le Français s'est offert ce dimanche une belle remontée jusque dans les points, avec à la clé les deux unités de la neuvième position.

Il aura fallu pour cela se montrer opiniâtre sur la stratégie dans le clan Alpine. Et pendant que la course d'Esteban Ocon, qui lui était parti neuvième, commençait à se déliter sur la base d'une pénalité pour mauvais placement sur la grille, celle de Gasly s'illuminait puisqu'il réalisait le tout premier arrêt au stand de la saison dès le neuvième tour pour lancer le plan gagnant, à trois arrêts. Au terme de celui-ci, il a pris la neuvième position à Alex Albon, juste après un Virtual Safety Car durant lequel il avait chaussé un train de pneus tendres neufs.

"Ah, je suis content, je suis content", a-t-il déclaré, visiblement soulagé, au micro de Canal+. "C'est vraiment une bonne course, je pense ; on a fait du mieux que l'on pouvait, on a été agressifs, on a essayé d'utiliser un peu la performance de la voiture en se décalant par rapport aux autres, et on a réussi à remonter."

"Je fais une course propre, j'ai tout donné à la fin pour essayer d'aller chercher [Valtteri] Bottas, il n'a pas manqué grand-chose. Mais voilà, on sait sur quoi il faut travailler. Hier on s'est raté, je me suis raté et je sais que si on part plus devant, on pourra peut-être aller chercher des plus gros points."

Pour autant, ce top 10 peine à effacer le fait que le rythme de l'A523 est en retrait de celui du top 4 dans lequel l'écurie avait terminé la saison passée. "On sait les choses sur lesquelles il faut travailler, après il n'y a eu qu'une course, c'est sûr que le top 3 n'a pas changé, il y a Aston qui a fait un gros pas en avant…"

"Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'affoler, il faut juste se concentrer et il va falloir développer pendant la saison. [Alpine] a montré qu'ils savaient le faire l'année dernière, il n'y a aucune raison que l'équipe ne le fasse pas cette année, j'ai confiance et je pense qu'on a une bonne base de travail. C'est sûr qu'il y a encore pas mal de travail pour aller chercher plus, mais ça fait plaisir de commencer cette saison dans les points."