Gasly place l'Alpine évoluée dans le top 7 à Austin

En signant le septième temps de la Q3 du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1, Pierre Gasly a égalé la meilleure performance de la saison d'Alpine dans l'exercice. Il en était déjà l'auteur, au GP d'Espagne, en juin dernier.

Seul pilote de l'écurie d'Enstone à disposer des évolutions ce week-end, le vainqueur du GP d'Italie 2020 a rapidement compris qu'il avait entre les mains une bien meilleure monoplace que lors du sprint, où il a terminé à une décevante 14e place, juste devant Esteban Ocon, au volant de la version précédente de l'Alpine A524, estimant alors, au micro de Canal+, qu'il "en manquait encore" pour espérer faire mieux.

"On a essayé d'en apprendre un peu plus sur la voiture avec la course de ce matin et on a fait pas mal de changements en termes de setup", a-t-il expliqué, au sortir des qualifications, toujours pour la chaîne cryptée. "Je dois dire que c'était vraiment beaucoup mieux, on a vu dès la Q1 que je me sentais plus à l'aise et j'ai réussi à vraiment faire plusieurs bons tours."

"La voiture était beaucoup mieux à rouler, et j'avais beaucoup plus de contrôle. Donc c'est vraiment encourageant. Septième, c'est vrai qu'on est derrière les quatre voitures qui sont plus rapides, mais même les écarts avec [George] Russell et [Oscar] Piastri sont très serrés, donc on prend tant qu'on peut prendre. Après, demain, il va falloir confirmer et essayer d'aller chercher des points pour confirmer ce bon résultat."

De l'autre côté du garage, Esteban Ocon a logiquement connu une séance de qualifications moins faste, avec une élimination en Q2 et un départ depuis la 13e position à venir ce dimanche. Après le sprint, il s'était toutefois étonné du bon rythme affiché par sa monoplace, lui qui a terminé cette course courte à moins d'une seconde de son équipier.

"Plutôt content de mon sprint, étant donné que ça allait forcément être un week-end difficile avec l’ancienne voiture", avait-il déclaré, pour Canal+. "Mais je pense que le rythme était plutôt surprenant, et pas mal. […] Il y a eu quelques dépassements sympas, j’étais dans le mix avec les autres."