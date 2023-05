Gasly : Alpine est plus proche de la tête que jamais à Monaco

Alors que la pression des résultats décevants et des déclarations de Laurent Rossi se fait encore sentir du côté d'Alpine, l'écurie a signé ce samedi une très bonne séance de qualifications en plaçant ses deux pilotes dans le top 7, en signant même avec Esteban Ocon le quatrième temps, à moins de deux dixièmes de la pole. Le #31 partira d'ailleurs troisième, puisque Charles Leclerc a depuis été pénalisé.

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Monaco F1 2023

Septième sur la grille, Pierre Gasly a connu une Q3 moins faste mais souligne la performance collective de la structure : "C'est une très bonne journée pour l'équipe, un pas en avant très positif par rapport aux premières courses, et ils ont fait du très bon travail", a déclaré Gasly lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur la séance.

"De mon côté, je suis évidemment frustré et déçu de la Q3, car nous n'avons pas fait le tour qu'il fallait quand il le fallait. Nous avons trop bloqué [les pneus] à l'arrière, nous avons trop glissé sur certaines entrées, mais en fin de compte, c'est comme ça à Monaco. Nous allons travailler à partir de là, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de voir que nous progressons en tant qu'équipe."

À la question de savoir si la voiture était meilleure en qualifications qu'elle ne l'avait été plus tôt dans le week-end, il a répondu : "Disons qu'il y a eu des moments en qualifications où elle était meilleure, puis elle s'est légèrement dégradée en fonction du tour de sortie, etc."

Pierre Gasly, Alpine A523

"Dans l'ensemble, nous sommes plus proches de la tête que nous ne l'avons jamais été depuis le début de l'année, et c'est tout à fait positif. Cela signifie que nous obtenons plus de résultats avec le package que nous avons et c'est le plus important. J'espère que nous pourrons continuer à progresser sur la base de Miami, c'est mieux et j'espère que ce que nous verrons dans les courses à venir sera encore meilleur."

Gasly ne comprenait pas pourquoi il avait perdu de la performance dans la dernière partie des qualifications. "J'ai juste bloqué l'arrière. J'ai eu du mal tout le week-end avec ça et heureusement, en Q2, nous avons réussi à le contrôler. Mais en Q3, c'était encore pire."

"Je n'ai pas vraiment de réponses pour l'instant, mais nous verrons. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le travail n'a pas été parfait mais nous séparons les deux Mercedes, alors il faut regarder les choses de manière objective, constater que nous faisons des progrès et travailler à partir de là."