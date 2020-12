Gasly a arraché la 10e place du championnat à Stroll

Le Grand Prix d'Abu Dhabi a beau s'être apparenté à une procession, Pierre Gasly nous a au moins offert quelques dépassements – pas moins de cinq sur l'ensemble de cette course. La neutralisation consécutive à l'abandon de Sergio Pérez était idéale pour la stratégie du pilote AlphaTauri, parti en pneus tendres usés, qui n'a alors perdu que trois rangs et s'est ensuite défait de plusieurs rivaux pour finir la course à la huitième place.

"Franchement, je suis super content aujourd'hui car je n'ai pas eu une super sensation dans la voiture depuis le début du week-end", analyse Gasly au micro de Motorsport.com. "Je n'avais pas l'impression d'arriver à piloter comme je le voulais et à faire de très bons tours. Et je savais en abordant la course que ça n'allait pas forcément être facile, surtout en partant avec ces pneus tendres. Nous avons fait de super batailles, nous avons doublé les deux Ferrari, Lance [Stroll], Esteban [Ocon], Daniil [Kvyat] – c'était une course très animée."

Un moment clé de la course a été le dépassement sur Lance Stroll pour la neuvième position au 29e tour, avec un freinage audacieux. "Je ne pense pas que nous nous soyons touchés, mais je crois que c'était très serré", poursuit le Français. "Je savais qu'il fallait que je concrétise dès que j'avais l'opportunité car il était très rapide aussi. Je crois que c'était serré, mais nous sommes parvenus à rester propres."

Grâce à cette huitième place face à la dixième de Stroll, Gasly a rattrapé ses trois longueurs de retard sur le Canadien et a conclu la saison à égalité de points avec lui pour la dixième place. C'est bien le Normand qui est classé devant grâce à sa victoire à Monza, quand son adversaire n'a pas fait mieux que troisième en course. Ce n'était toutefois pas gagné, puisque c'est dans le tout dernier tour qu'Esteban Ocon a pris l'avantage sur Stroll, le privant d'un point crucial.

"Je regardais toute la course un peu ce qui se passait, car c'était serré avec Stroll au championnat et j'avais trois points de retard", confie Gasly à Canal+. "L'année dernière je perds la sixième place au championnat dans le dernier tour avec Sainz et je finis un point derrière lui, donc ça m'aurait vraiment fait chier de finir encore derrière pour un point. Mais en passant la ligne, ils m'ont dit qu'Esteban l'avait doublé dans le dernier tour."

"Dixième, bien sûr j'aimerais bien faire mieux mais je pense que nous avons fait vraiment une très belle saison. L'équipe peut vraiment être contente de ce qu'elle a fait. Ça a été vraiment très plaisant de travailler avec eux. Nous ne faisons que progresser. Au début de l'année, nous n'aurions jamais imaginé nous battre autant de fois dans le top 10. Nous allons dans la bonne direction et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons faire l'année prochaine."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas