Gasly : "Ça m'embête un peu qu'on ne soit pas 8e"

Les qualifications du Grand Prix d'Australie ont marqué une nouvelle performance satisfaisante pour Pierre Gasly, qui a atteint la Q3 pour la deuxième fois d'affilée après s'être qualifié dixième à Djeddah. Le pilote Alpine est toutefois perfectionniste et regrette d'avoir échoué à moins d'un dixième de la modeste Williams d'Alexander Albon.

"Ça m'embête un peu qu'on ne soit pas huitièmes, parce que je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher cette huitième place", indique Gasly à Canal+. "Après, je pense que l'écart avec la Ferrari de Charles, devant, est encore un peu grand." En effet, Leclerc compte trois dixièmes d'avance sur son ami d'enfance.

Ces qualifications n'ont en tout cas pas été faciles pour Gasly dans les conditions fraîches qui régnaient sur Melbourne ; avant le dernier run de Q2, le Normand occupait la onzième place à seulement 31 millièmes de la huitième position occupée par Hamilton. Il s'est finalement sauvé dans les derniers instants.

"C'est surtout que je n'arrivais pas à mettre de température dans les pneus avant, j'avais juste énormément de sous-virage", explique-t-il à plusieurs médias dont Motorsport.com. "À chaque fois, dans les derniers tours, une fois que les pneus arrière s'usaient un petit peu, en ballant (sic) j'arrivais à rouler un peu plus avec mon style et c'était toujours un petit peu mieux. C'est sûr, avoir la voiture dans la bonne fenêtre d'utilisation avec tout parfait, aujourd'hui, c'était quasiment impossible. Il fallait essayer de s'en sortir avec ce qu'on trouvait."

"C'est la deuxième fois en Q3 d'affilée, donc on a du positif, les choses vont dans le bon sens. Dans l'ensemble, je suis content qu'on ait réussi à s'en sortir dans ces conditions [météo]. Ce n'est jamais optimum, ce n'est jamais parfait, mais il faut réussir à sortir un tour à un moment, et c'est ce qu'on a réussi à faire. On continue de s'améliorer week-end après week-end."

Désormais, Gasly compte saisir les opportunités qui se présenteront à lui en course, notamment au niveau de l'usure des pneus et de la stratégie. "Pour l'instant on a été constants avec cette neuvième place, mais c'est sûr qu'il va falloir essayer d'aller chercher mieux demain", conclut-il.

Propos recueillis par Filip Cleeren