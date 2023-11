Gasly veut bien finir une saison "un peu compliquée" pour Alpine

Alpine peut viser les points au Grand Prix d'Abu Dhabi, après une séance de qualifications qui a vu Pierre Gasly atteindre la Q3 puis se classer dixième. Sur un circuit qu'il juge délicat pour l'A523, le Français est plutôt satisfait de sa performance du jour à l'aube de la dernière course de l'année.

"Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment une très bonne qualif", se réjouit-il au micro de Canal+. "Aller chercher la Q3, c'était difficile, on savait que ce serait compliqué sur ce tracé. J'arrive à sortir de Q1, ce n'était pas simple, on savait que les écarts étaient très serrés. En Q2 j'arrive à faire un excellent tour, donc je suis satisfait. Je pars dans le top 10 pour la dernière course et ça montre un bon travail de toute l'équipe."

Pierre Gasly veut absolument terminer sur une bonne note une première saison chez Alpine pour laquelle il dresse un bilan mitigé, plus sur le plan collectif que personnel.

"Ça va dépendre de comment on gère les pneus", prévient-il. "Ça va être une course longue. On sait que cette année ils adorent les Safety Car, et ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a aidé, donc il va falloir rester vigilant et essayer de profiter des opportunités qui se présentent. C'est bien de finir la saison en Q3, de montrer une belle évolution pendant cette première année avec l'équipe. Et j'espère que demain on peut finir avec un beau résultat cette saison qui a été un petit peu compliquée pour nous."

Esteban Ocon, lui, a vu son chemin s'arrêter en Q2. Malade une bonne partie de la semaine, il accuse encore le coup physiquement mais ne met pas cette performance sur le compte de son état de santé. Surtout, il ambitionne encore de jouer les points en s'élançant depuis la 12e position sur la grille.

"Je pense qu'on a fait le maximum sur ces deux jours", assure-t-il au micro de Canal+. "C'est sûr que ce n'est pas optimal comme préparation, et sur comment je me sens ce week-end (sic), après avoir été coincé dans le lit pendant deux jours. Mais on a fait, je pense, un bon début de qualifs. Il y a des choses que l'on doit revoir sur cette fin de qualifs, où l'on n'a pas eu un bon dernier run. Mais au global, je pense que l'on n'est pas loin des points et demain, si on fait une course où l'on maximise tout le potentiel, on pourra je pense aller chercher un beau résultat. En tout cas c'est l'objectif."