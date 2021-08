Gasly auteur d'une belle remontée : "Ça aurait pu être mieux"

Pierre Gasly pensait avoir fait le plus dur en se qualifiant en cinquième position au Grand Prix de Hongrie, sur un circuit très étroit où la position en piste est hautement importante. Mais tout s'est écroulé le lendemain, après un départ brouillon l'ayant envoyé au fond du classement.

À l'approche du premier virage, Gasly s'est fait surprendre par le freinage raté de Valtteri Bottas et a filé vers l'échappatoire. Le pilote AlphaTauri a évité de peu le carambolage ayant laissé sur le carreau le Finlandais, mais il a rejoint la piste en dernière position. Dès lors, son dimanche s'est transformé en course d'attaque. Le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 est parvenu à rallier l'arrivée en sixième position, avec le point du meilleur tour en course. À la suite de la disqualification de Sebastian Vettel, deuxième, pour une quantité d'essence insuffisante dans son réservoir, Gasly a été promu à la cinquième place.

Même s'il est parvenu à remonter jusqu'à sa position de départ, le pilote AlphaTauri était mécontent de sa journée, qui a été conditionnée par le premier tour. "Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi penser", a-t-il lancé. "Partir P5, c'était probablement la meilleure position [de départ] pour nous. On a failli m'accrocher dans l'incident du premier virage et je suis reparti dernier. Je finis [cinquième] avec le meilleur tour, c'est bien, mais en regardant ce qui s'est passé, je me dis que ça aurait pu être mieux. Félicitations à Esteban [Ocon] pour sa victoire, il a tiré son épingle du jeu."

Si les monoplaces en perdition ne l'avaient pas gêné, Gasly a estimé qu'il aurait été dans le match pour une place sur le podium, aux côtés d'Esteban Ocon et de Lewis Hamilton. "Nous étions les meilleurs des autres en qualifications, et puis il a fallu gérer énormément l'essence pendant la course pour une raison qui m'échappe, donc on n'a jamais attaqué", a-t-il poursuivi. "Je pense que nous avions le rythme pour être avec les gars devant mais nous sommes restés trop longtemps derrière la Haas [de Mick Schumacher]. Il y a beaucoup de points positifs mais nous perdons du terrain au championnat."