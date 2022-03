Gasly : "Aujourd'hui, on ne sait pas comment régler cette voiture"

Charger le lecteur audio

Alors que les essais hivernaux 2022 de F1 touchent à leur fin en ce samedi, et que Pierre Gasly aura terminé, ce midi, sa préparation personnelle avant de laisser le volant à Yuki Tsunoda, le Français a livré ses impressions sur le travail autour de l'AlphaTauri AT03. Il ne s'estime pas encore satisfait de son comportement et explique que le manque de référence concernant les réglages oblige à avancer masqué.

Lire aussi : LIVE - Suivez le dernier jour des essais F1 2022 en direct

Auteur du meilleur temps de la journée de jeudi à Sakhir, Gasly – qui retrouve ce samedi matin le volant – qualifie de "mitigés" les essais jusqu'ici : "Pour l'instant, ça a été un peu mitigé, je dirais", a-t-il ainsi déclaré sur Canal+. "Bien sûr, on a réussi à faire des chronos qui étaient assez bons sur la fin de journée [de jeudi], on a testé beaucoup de choses, on a essayé des nouvelles pièces, on a essayé de comprendre un peu comment régler la voiture…"

"C'est vrai que, pour l'instant, il y a encore pas mal de travail à faire, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer sur les temps qu'on a vus. Et voilà, c'est plus en termes de sensations : pour l'instant, la voiture, je ne suis pas complètement satisfait de son comportement, donc on va essayer d'améliorer ça [ce samedi]."

Pierre Gasly au volant de l'AlphaTauri AT03

Une situation qui doit beaucoup à l'incertitude technique et au manque de repères dans le fonctionnement créés par la nouvelle donne réglementaire, qui rend difficile le réglage des F1 : "Parce qu'en fait, tout simplement aujourd'hui, on ne sait pas comment régler cette voiture pour l'optimiser", a ajouté le Français en toute franchise. "On a des réglages qu'on pense être corrects, mais après il y a beaucoup de choses à essayer et c'est vrai qu'il y a quand même peu de temps ; on n'a eu que trois jours à Barcelone, là encore que trois jours ici. On essaie de dégrossir le travail au maximum pour arriver en forme avec le meilleur package possible pour la course la semaine prochaine."

Malgré tout, et en dépit des importants changements sur la philosophie générale des monoplaces et des difficultés rencontrées, Gasly ne trouve pas que ce soit le jour et la nuit comparé au pilotage des Formule 1 de la précédente génération. "C'est vrai qu'il faut s'adapter. Après, je n'ai pas trouvé ça non plus… Il n'y a pas un gros changement. Je pense que c'est vraiment un feeling à attraper avec la voiture. C'est vrai que pour l'instant, de notre côté, elle n'est pas simple, c'est un peu plus compliqué que l'année dernière."

"Mais après c'est normal, c'est le début de la saison, comme je l'ai dit : il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je suis sûr qu'on va pouvoir l'améliorer sur ce début de saison. J'espère juste vraiment qu'on ait une base qui est saine et qui nous permette de nous bagarrer pour des points la semaine prochaine."