Bahreïn, J1 - Gasly le plus rapide, Ferrari dans le rythme

Les sujets de discussion ne manquent pas dans le paddock de la Formule 1 pour cette première journée des essais de Bahreïn. Tout est chamboulé chez Haas, dont le pilote de réserve Pietro Fittipaldi n'a commencé à rouler qu'en début d'après-midi. En cause : le matériel de l'écurie, arrivé en retard sur l'île arabique. C'est toutefois bien Kevin Magnussen qui remplace Nikita Mazepin pour la saison 2022, dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en Ukraine.

En piste, tous les regards étaient tournés vers la Mercedes, dotée de nouveaux pontons minimalistes pour un design radical. La W13 a limé le bitume, faisant partie des cinq monoplaces qui ont dépassé les 50 tours ce matin. En revanche, l'après-midi a été plus compliquée, avec George Russell au volant. La monoplace s'est montrée nerveuse, et le Britannique s'est plaint de la position des pédales. En dehors de Haas, c'est McLaren qui ferme la marche avec 50 petites boucles, la journée de Lando Norris ayant commencé avec 50 minutes de retard ; l'Anglais a remplacé son coéquipier Daniel Ricciardo, ce dernier étant souffrant et ne s'étant pas rendu au circuit. Alpine a également connu une journée très calme, du moins sur la piste : de gros changements de réglages ont laissé Fernando Alonso sur la touche, auteur de seulement 24 boucles dans l'après-midi.

Quant aux chronos, Charles Leclerc a pris la tête du classement dès 8h30 (heure française) et l'a conservée jusque dans l'après-midi, améliorant sa marque à deux reprises pour atteindre 1'34"531 en pneus C3. La priorité n'était toutefois pas la quête de la performance, en témoigne ce temps à sept secondes du record du circuit ; les bolides ont d'ailleurs passé un bon moment bardés de capteurs aérodynamiques. Ceux de Lance Stroll ont d'ailleurs animé la séance, en se détachant de son Aston Martin en début d'après-midi. Le premier drapeau rouge de la semaine était alors de sortie.

Ce matin, seul Alexander Albon s'est approché à moins d'une seconde de la référence établie par Leclerc, avec sa Williams chaussée de gommes C4. Bien que rapide, le pilote thaïlandais a mis fin à sa journée avant le drapeau à damier, avec un problème technique sur sa voiture. Alors que le soleil se couchait sur Sakhir, Pierre Gasly s'est emparé du meilleur temps, avec un chrono en 1'33"902. Carlos Sainz et Lance Stroll sont les seuls pilotes à s'être insérés dans la même seconde que le Français durant l'après-midi. Suivent ensuite Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel : une hiérarchie étonnante, qui laisse imaginer que les temps du jour ne sont pas forcément représentatifs.

Guanyu Zhou, lui, a pu rattraper le temps perdu à Barcelone. Le seul rookie du plateau continue de prendre ses marques au volant de l'Alfa Romeo C42, non sans quelques blocages de roue, mais ceux-ci sont légion pour l'ensemble des concurrents, notamment dans l'enchaînement des virages 9-10. Aston Martin, Mercedes, McLaren et AlphaTauri ont d'ailleurs donné l'impression de souffrir dans les courbes lentes de Sakhir.

C'est finalement Sergio Pérez qui a mis fin à la séance du jour. Le Mexicain a coincé sa Red Bull dans le bac à gravier du virage 8, à l'origine du deuxième drapeau rouge de la journée, dix minutes avant le drapeau à damier. Le pilote peut se consoler avec son nombre de tours parcourus : 138 à lui tout seul, soit le record de la journée.

Bahreïn, Jour 1

Pilote Équipe Tours Chrono 1 P. Gasly AlphaTauri 64 1'33"902 2 C. Sainz Ferrari 52 1'34"359 3 C. Leclerc Ferrari 53 1'34"531 4 L. Stroll Aston Martin 50 1'34"736 5 A. Albon Williams 104 1'35"070 6 L. Norris McLaren 50 1'35"356 7 V. Bottas Alfa Romeo 66 1'35"395 8 S. Vettel Aston Martin 39 1'35"706 9 G. Russell Mercedes 60 1'35"941 10 S. Pérez Red Bull 138 1'35"977 11 L. Hamilton Mercedes 62 1'36"365 12 F. Alonso Alpine 24 1'36"365 13 E. Ocon Alpine 42 1'36"768 14 G. Zhou Alfa Romeo 54 1'37"164 15 P. Fittipaldi Haas 47 1'38"527