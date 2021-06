Gasly "vraiment satisfait" de sa sixième place

Le week-end autrichien de Pierre Gasly n'a pas débuté de la meilleure des manières. Deuxième des Essais Libres 1 du Grand Prix de Styrie, le Français a dû mettre pied à terre en Essais Libres 2 lorsqu'AlphaTauri a détecté un problème sur son unité de puissance et a remplacé le MGU-K. Privé des précieux kilomètres de la deuxième séance d'essais libres, Gasly a été malgré tout dans le match pendant les qualifications. Deux bons tours en Q3 ont été récompensés par une sixième place sur la grille de départ, aux côtés du pénalisé Valtteri Bottas.

"Franchement, c'était vraiment un très, très bon tour, c'est déjà très bien d'être sixième, d'arriver à sortir cette performance après les EL2 qu'on a ratés hier, donc on avait pas mal de travail à rattraper aujourd'hui", a-t-il commenté au micro de Canal+.

Lire aussi : Qualifs - Nouvelle pole position pour Verstappen

Le meilleur chrono de Gasly, 1'04"236, était à moins de deux dixièmes des temps de Lando Norris, troisième, et de Lewis Hamilton, en première ligne. L'écart entre l'AlphaTauri et la Mercedes est particulièrement faible si on le compare à la norme cette saison, cependant le Français a estimé qu'il n'aurait pas été possible d'améliorer sa marque.

"Je pense qu'honnêtement, il n'y avait pas moyen d'aller chercher les deux dixièmes", a-t-il assuré. "Je fais vraiment deux très beaux tours. La McLaren était vraiment très rapide, surtout dans les lignes droites, donc il y a des choses qu'il va falloir un peu revoir. Mais dans l'ensemble, [je suis] très satisfait."

Une grande inconnue demeure dans le clan Gasly : le rythme en course. Traditionnellement, les équipes patientent jusqu'aux EL2 pour effectuer des simulations de course. Compte tenu de son problème mécanique, le vainqueur du GP d'Italie 2020 n'a que très peu de connaissances sur le potentiel de l'AlphaTauri AT02 dans les longues distances. L'arrivée de la pluie pourrait probablement venir en aide à Gasly, car tous les pilotes seraient logés à la même enseigne.

"Franchement, on a un peu d'inconnue par rapport à la course de demain parce qu'on n'a pas fait les longs relais en EL2, donc c'est vrai que ça va être à découvrir un peu demain", a poursuivi le Français. "Après, il y aura peut-être de la pluie aussi, donc on verra ce que ça donne. Mais dans l'ensemble je suis vraiment satisfait : chaque week-end, sur des circuits différents et dans des conditions différentes, on arrive toujours à performer. C'est le plus important. Demain c'est sûr que ça ne va pas être simple avec les pneus softs au début mais on est plusieurs dans cette situation et il va falloir essayer de tirer le maximum de tout ça."