La F1 prend ses distances avec le genou à terre

Depuis le coup d'envoi de la saison 2020, la Formule 1 réservait un moment durant la cérémonie d'avant-course pour que les pilotes puissent poser un genou à terre, en signe de protestation contre le racisme, ou effectuer tout autre geste de leur choix. Cependant, ce protocole vient d'être abandonné pour la saison 2022, les pilotes étant toujours libres de passer un message à un autre moment de la préparation du Grand Prix. Par ailleurs, la vidéo We Race as One jouée avant le départ et le logo de l'initiative sont conservés cette année.

"Il ne faut pas que nous fassions de politique", a estimé Stefano Domenicali, PDG de la F1, en étant interrogé par Sky Sports sur cette décision. "Mais je pense que maintenant, il faut passer du geste à l'action. Maintenant, l'action consiste à se concentrer sur la diversité dans notre communauté. Et c'est la première étape."

L'Italien a ajouté qu'une décision finale avait été prise et que la cérémonie d'avant-course mise en place ces deux dernières années avait bien rempli son rôle : "Je pense que le geste a été important pour ceux qui ont cru que c'était un geste important. Nous devons respecter tout le monde, comme toujours, mais il est maintenant temps de passer à autre chose et de prendre d'autres mesures."

Notons que, selon Sky Sports, Lewis Hamilton a été mis au courant de la décision de la F1 alors que le pilote Mercedes continue de militer pour une plus grande diversité dans la discipline.

En outre, dans le cadre des mesures sur la diversité, la F1 a prolongé ce mardi son engagement envers ses bourses d'études en ingénierie pour les étudiants venant de milieux sous-représentés. Créé grâce à un don d'un million de dollars de l'ancien PDG de la F1, Chase Carey, ce programme court désormais jusqu'à la fin de 2025.

Jusqu'à présent, cela a accompagné avec succès dix étudiants ayant commencé des stages dans des universités au Royaume-Uni et en Italie. La F1 cherche également à offrir des opportunités professionnelles en proposant des apprentissages et des stages dans l'ensemble de ses activités.

Les pilotes posant un genou à terre avant le départ du Grand Prix