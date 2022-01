Russell se prépare pour "l’année la plus intense" de sa vie

Après trois saisons au sein de l'équipe Williams, George Russell rejoint cette année l'écurie dont il est le protégé depuis cinq ans déjà : Mercedes. La nouvelle réglementation technique en vigueur en 2022 pourrait bien chambouler la hiérarchie, mais si l'on se fie au classement de la campagne passée, il paraît vraisemblable que ce transfert le propulse du fond de grille aux avant-postes.

Russell passe également d'une petite structure indépendante à un constructeur majeur, avec les obligations qui vont de pair. Aussi prend-il le repos nécessaire à l'aube d'une saison au calendrier record, qui comprend pas moins de 23 Grands Prix.

"Je pense que je vais prendre de bonnes vacances au début de l'année", a déclaré le jeune Britannique au Grand Prix d'Abu Dhabi. "J'estime que c'est important, car je crois que l'année prochaine sera la plus intense de ma vie quant au calendrier des courses, mais aussi en dehors de la piste, du côté du marketing. Je passe de Williams – où j'ai eu beaucoup de chance d'une certaine manière, je n'ai pas eu tant d'activités marketing à faire, simplement en raison de la position dans laquelle nous nous trouvions – à Mercedes, où nous avons des tas de sponsors et d'engagements que les pilotes doivent tenir."

"Et après le COVID, avec tous les pilotes et toutes les écuries, cela va gagner en intensité car les partenaires ont manqué l'équivalent de 18 mois de campagne. En piste comme en dehors, cela va être incroyablement intense. En janvier, je vais donc prendre dix jours de congé, de belles vacances, repartir de zéro pour être opérationnel immédiatement vers la mi-janvier ou la fin du mois, avant de tout donner."

George Russell avec Mercedes aux essais d'Abu Dhabi

Auteur d'un intérim convaincant lors d'un Grand Prix de Sakhir 2020 qu'il avait failli remporter au volant d'une Flèche d'Argent, Russell rejoint désormais l'écurie à l'étoile à temps plein, enthousiasmé par la nouvelle ère technique et à l'idée de faire équipe avec celui qu'il avait remplacé à Bahreïn le temps d'un week-end : son compatriote Lewis Hamilton, septuple Champion du monde, pour qui il ne cache pas son admiration.

"Je suis vraiment impatient de voir les nouvelles voitures et ce qu'elles vont proposer à tout le monde. C'est vraiment enthousiasmant, mais j'ai aussi hâte de participer au développement d'une voiture qui va progresser drastiquement au fil d'une saison, de travailler avec les designers, de travailler sur le simulateur, de travailler dur pour progresser."

"Je suis sûr que ce n'est pas forcément celui qui sera le plus rapide lors de la première course qui gagnera, je suis sûr qu'il y aura des designs intéressants en piste, et il pourrait y avoir des outsiders en tête lors des premiers essais et courses inaugurales. Il s'agira de développer le plus vite et le mieux et de bâtir ces fondations pour les années à venir. C'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment, du point de vue de l'ingénierie."

"Et bien sûr, faire équipe avec Lewis est évidemment incroyablement enthousiasmant. Je suis privilégié d'être aux côtés du meilleur de tous les temps. C'est une opportunité incroyable de continuer à progresser en tant que pilote et de voir comment je me débrouille", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas