Officiel - George Russell promu chez Mercedes en 2022

C'était un secret de polichinelle, qui n'attendait que la chute des divers dominos : la retraite de Kimi Räikkönen et le transfert de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo, celui-ci officialisé ce lundi, laissent la voie libre à Mercedes pour annoncer la promotion de son protégé George Russell au poste de titulaire.

C'est en janvier 2017 que Russell a rejoint le giron de la marque à l'étoile, enchaînant ensuite des titres en GP3 et en F2 avant de réaliser trois saisons prometteuses chez Williams en Formule 1, ponctuées par un podium certes circonstanciel au Grand Prix de Belgique. Suffisant pour convaincre Mercedes de lui accorder sa confiance pour les saisons à venir. "Je mentirais si je disais que je ne suis pas complètement excité", se délecte le jeune Anglais. "C'est une immense opportunité, que je compte saisir des deux mains."

Dans un contexte de concurrence accrue face à Red Bull, Russell aura pour mission d'être plus proche de son coéquipier Lewis Hamilton que ne l'était Bottas, même si la nouvelle réglementation technique de 2022 pourrait rebattre les cartes et chambouler la hiérarchie. Le directeur d'équipe Toto Wolff a été enthousiasmé par les performances de son poulain en formules de promotion comme chez Williams, où il demeure invaincu par ses coéquipiers en qualifications.

"Il a gagné dans chaque catégorie en sport auto, et les trois dernières saisons avec Williams nous ont donné un avant-goût de ce que l'avenir pourrait lui réserver en F1", déclare Wolff. "C'est maintenant à nous de relever le défi de l'aider à continuer à apprendre au sein de notre environnement et aux côtés de Lewis, le plus grand pilote de F1 de tous les temps. Je suis convaincu qu'alors que leur relation se développera, ils formeront une équipe forte et obtiendront les résultats attendus pour Mercedes sur la piste et en dehors lors des années à venir."

"Nos épaules sont libérées d'un poids avec l'annonce et la clarté de nos plans pour 2022. Désormais, nous nous reconcentrons sur les neuf dernières courses de la saison : nous allons tout donner dans notre lutte pour les titres mondiaux de cette année." Trois points seulement séparent Max Verstappen de Lewis Hamilton en tête du championnat des pilotes, tandis que Red Bull a 12 longueurs de retard sur Mercedes chez les constructeurs.