Russell vise les points après avoir frôlé la Q3

Ce samedi, George Russell a réalisé sa meilleure performance qualificative avec Williams. Au volant d'une FW43B qui est manifestement la neuvième force du plateau au Grand Prix du Portugal, le Britannique s'est extirpé de la première phase des qualifications en signant le 15e chrono avec 42 millièmes d'avance sur Daniel Ricciardo ; par la suite, dès son premier run de Q2, Russell a pris la 11e place à 49 millièmes de Fernando Alonso. La Q3 lui a finalement échappé pour 57 millièmes, cette fois face à Pierre Gasly. Le bilan reste forcément satisfaisant, avec une 11e position inédite.

"Je crois que j'étais en difficulté avec les pneus, c'était difficile de les mettre dans la fenêtre, un peu comme à Imola, à vrai dire", commente Russell pour Motorsport.com. "Je pense que plus je faisais de tours, plus j'étais confiant. J'ai aussi compris comment tirer le maximum de la voiture. Ce dernier tour était vraiment, vraiment bon, nous étions si proches de la Q3 ! C'est notre meilleur résultat en qualifications, pour Williams et moi, sur ces trois années. Nous sommes donc en bonne position pour demain."

Russell prendra le départ en mediums – "c'est sûr, il n'y a pas de doute à avoir" – et en s'élançant aux portes du top 10, son objectif est évident. "Nous avons une vraie chance : la voiture est rapide, très véloce en ligne droite, donc il faut viser les points."

Le jeune Anglais était déjà très performant à Imola, où il attaquait Valtteri Bottas pour la neuvième place lorsque les deux monoplaces se sont accrochées ; afficher un niveau de performance similaire sur la piste très différente qu'est l'Autodrómo Internacional do Algarve lui donne donc du baume au cœur. "C'est vraiment encourageant. Je pense que cela montre que ce n'était pas une exception. Nous avons vu le pire scénario à Bahreïn, et c'était quand même la Q2 et la 14e place en course. Nous avons donc l'air compétitifs pour le reste de la saison", conclut Russell.

Propos recueillis par Adam Cooper

