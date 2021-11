Giovinazzi va quitter Alfa Romeo en fin de saison

S'il a un temps semblé en position de pouvoir conserver son baquet chez Alfa Romeo, la position d'Antonio Giovinazzi s'est toutefois fragilisée de façon inéluctable au cours des derniers mois, notamment quand l'écurie gérée par Sauber, dans le cadre de la renégociation et de la prolongation de son partenariat avec le constructeur italien, n'a plus eu comme obligation de confier l'un de ses baquets à un membre de l'académie Ferrari.

Aussi, ce mardi, il a été confirmé officiellement d'Antonio Giovinazzi ne serait pas pilote Alfa Romeo en 2022. L'Italien ne fera pas alliance avec Valtteri Bottas et cette nouvelle, en plus de l'annonce plus tôt dans la matinée de la promotion d'Oscar Piastri en tant que réserviste Alpine, déroule le tapis rouge à la confirmation de Guanyu Zhou au poste de titulaire la saison prochaine.

Giovinazzi, vice-Champion de GP2 (l'ancêtre de la F2 actuelle) en 2016 derrière Pierre Gasly, avait participé à ses premiers Grands Prix de F1 en 2017 pour le compte de Sauber, quand il avait remplacé Pascal Wehrlein, blessé lors de la Race of Champions, à Melbourne et Shanghai. Il lui avait fallu attendre quasiment deux années complètes derrière ces apparitions pour retrouver les grilles de la discipline reine, mais avec cette fois-ci un poste de titulaire chez Alfa Romeo à compter de 2019.

Au fil de ces trois saisons complètes en discipline reine, sa meilleure performance reste jusqu'ici sa cinquième place au GP du Brésil 2019. Sur le plan comptable, sa meilleure saison est justement 2019 où il a terminé 17e du classement pilotes avec 14 unités au compteur. L'an passé, en achevant la saison à la même position, il n'avait inscrit que quatre petits points. À trois épreuves de la fin de la campagne en cours, l'Italien compte un seul point, glané à Monaco, et figure au 18e rang.

Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo, a déclaré : "Dire au revoir à un pilote n'est jamais facile, surtout dans le cas d'Antonio, qui fait partie de l'équipe depuis si longtemps. Alors que nous nous séparons, nous allons chérir les souvenirs des bons moments et tirer des leçons des mauvais, sachant que ces moments nous ont tous fait grandir ensemble en tant qu'équipe. Nous souhaitons à Antonio le meilleur pour son avenir après la saison 2021 : d'ici là, nous avons encore trois courses pour obtenir de bons résultats ensemble et terminer l'année en force."