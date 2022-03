Le programme du GP d'Arabie saoudite F1

En 2021, dans un contexte sportif hypertendu, le tout premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire avait constitué l'avant-dernière manche de la saison. En 2022, il s'agit de la seconde épreuve du calendrier, une semaine après la course inaugurale de Bahreïn.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. À noter qu'il y a deux heures de décalage horaire avec Djeddah.

Infos et palmarès

Le tracé de Djeddah se veut urbain car serpentant sur la corniche de la ville de Djeddah, située sur les bords de la mer Rouge. Dans les faits, la piste est très atypique pour un circuit "en ville" puisqu'elle est ultrarapide en dépit de ses nombreux virages. Il faut dire que, l'an passé, la plupart d'entre eux ne demandaient pas de tomber en-dessous du cinquième rapport de boîte, pour une vitesse moyenne au-delà de 250 km/h en qualifications, le tout entouré de murets et avec trois zones DRS.

Après le constat d'une dangerosité certaine de quelques portions en 2021, de légères modifications ont été entreprises par les organisateurs dans le peu de temps disponible entre les deux éditions, avec notamment pour objectif d'améliorer la visibilité dans les sections ultrarapides. Tout n'a pas été fait par manque de temps.

Avec un départ de course donné à 21h, heure locale, il s'agit d'une épreuve nocturne, comme tous les autres Grands Prix de la péninsule arabique, même si la course d'Abu Dhabi se situe dans les faits entre chien et loup.

Long de 6,174 km et composé de 27 virages, le circuit de Djeddah sera parcouru à 50 reprises lors de la course pour une distance totale de 308,7 kilomètres.